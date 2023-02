La commemoració de l'any Francesc Vila es tancarà aquest cap de setmana

Casino Burés

Aquest cap de setmana es posarà el punt i final alsdel centenari del naixement del músic, mestre i pedagog castellvilarenc. Els ajuntaments dei deprogramen els darrers actes en què destaca el concert conjunt de lai el, diumenge a Castellbell i el Vilar.En paral·lel, aquest cap de setmana es programarà el cursque difondrà el llegat pedagògic de qui fou el director de l'. A través del curs es donaran les eines per a l'aula de música adreçat a mestres de música, de primària i d'infantil i serà impartit per la filla de Francesc Vila i els seus nets que continuen difonent el seu mètode musical.El concert de cloenda de l'any Vila, amb entrada gratuïta, serà a les 6 de la tarda alde Castellbell i el Vilar amb protagonisme per a les cançons més conegudes i populars del mestre. La peça final del concert comptarà amb la participació conjunta dels cantaires de la Capella de Música Burés i del Cor de Cambra de la Federació Catalana d'Entitats Corals.