Salut apropa a Manresa el servei d'odontologia a pacients amb discapacitats

Elha apropat a Manresa elque fins ara s'oferia fora de la regió sanitària als pacients ambdels centres d'atenció primària del Bages, Berguedà i Moianès. Ara, els pacients s'atenen a l'(IOMA) de ladea través del contracte entre el Servei Català de Salut i la, que gestiona aquest servei.Aquest acorda pacients que necessiten d'un servei d'odontologia però que no poden rebre tractament a l'atenció primària perquè requereixen d'un servei especialitzat. La porta d'entrada continua sent el(CAP). Els odontòlegs del centre són els que deriven a aquells pacients que necessiten accedir al servei especialitzat. Són pacients ambde qualsevol edat que no es poden visitar de manera habitual a la consulta d'odontologia del CAP a causa de la seva patologia, sigui per una manca de col·laboració o per la seva dificultat de maneig. La derivació fins ara es feia a centres de. Anualment es feien fins a una quarantena de derivacions.Laés qui va sol·licitar revisar aquest servei per estalviar el desplaçament als pacients que ho requerien. El departament de Salut pretén donar un servei més proper a pacients amb capacitats diferents en l'àmbit físic o intel·lectual i que requereixen d'anestèsia per a fer la visita o per a aplicar un tractament. El grau d'especialització dels professionals d'IOMA, que donen servei a través d'Althaia, permet atendre aquests pacients i queper ser atesos i continuar els tractaments.