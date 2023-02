Els Carlins obre la Convocatòria Artística 2023 a tot Catalunya

Terminis i sol·licituds

El precedent del 2022

deenceta l'any amb una nova. Enguany amb tres línies diferents que tenen l'objectiu d'impulsar l'activitat i producció artística. I ara no només a la Catalunya central, sinó també a propostes depremia l'espectacle original i inèdit deproduït per menors de 30 anys. Les obres seleccionades s'exhibiran en concurs a Els Carlins el diumenge 28 de maig.A diferència de les dues edicions anteriors que es buscaven propostes del Bages i Moianès, enguany la convocatòria s'obre a joves de tot el territori català. Els premiats rebran unade 500 euros en cas de guanyar el premi del jurat i de 150 euros per al premi del públic.oberta a companyies professionals emergents del territori català per oferir suport a la creació i assaig en forma dea Els Carlins per poder preparar el seu muntatge, a canvi de la programació de la proposta a l'espai i de la recaptació generada per aquesta.funciona com una convocatòria interna per a membres de la Companyia Els Carlins i que busca fomentar el teatre de caràcter amateur.La línia delestarà oberta fins al 31 de març a les 23.59h. Les línies de residències artístiques i del muntatge de la companyia son de convocatòria oberta permanent fins a acabar l'any natural.Les sol·licituds es faran arribar a elscarlins@elscarlins.cat adjuntant la documentació que es requereixi.La Convocatòria Artística de l'any passat va incloure unaper al redisseny de la imatge d'd'Els Carlins, que va guanyarque va aconseguir vincular tradició i modernitat en el nou cartell.D'altra banda, la final de microteatre jove es va disputar entre tres propostes La Frontera, Iceberg, i L'Art de la Guerra. El premi, dotat amb 500 euros, va anar a parar a Iceberg a càrrec de: Ran Valdivia, Yaiza Armesto, Clara Ribotm Naia Valdívia i Natàlia. En una sola funció de poc més de 2 hores es van exhibir les tres obres finalistes.Finalment, els dos muntatges defruit de la convocatòria 2021, van rodar amb més de quinze funcions per tot el territori català.