En marxa a TikTok un concurs de vídeos manresà per la igualtat de gènere

El(SIAD) Montserrat Roig de l'posa en marxa el concurs, que recopilarà vídeos a la xarxa socialque conscienciïn sobre la igualtat de gènere, organitzat amb motiu del 8 de Març,. Elinformarà de la convocatòria a tots els instituts i entitats de joves de Manresa, tot i que hi pot participar tothom que resideixi, treballi, estudiï o ha gi nascut a Manresa, sense límit d'edat.Per participar-hi, només cal pujar un vídeo a la plataforma TikTok amb els hashtags #manresaperlaigualtat i #rodandoporlaigualdad i omplir el formulari d'inscripció . Elels treballs ja s'ha obert i finalitzarà el 15 de març. Es podran penjar tants vídeos com es vulgui. La durada màxima dels vídeos serà de 60 segons i es poden utilitzar totes lesque proporciona TikTok. El concurs s'emmarca en el certamen, organitzat a diferents municipis de l'Estat perL'objectiu de la convocatòria és l'estímul de la capacitat creativa de la ciutadania, alhora que es promou la reflexió i la lluita per la. Per això s'ha triat la plataforma TikTok, per la seva alta penetració en els sectors més joves de la societat i per la facilitat de creació audiovisual que proporciona.El concurs de Manresa compta amb dos premis: un primer premi dotat amb 200 euros i un segon amb 100 euros. Leses donaran a conèixer el 22 de març. A més, el vídeo guanyador optarà als premis a tot l'Estat, que tenen una dotació total que assoleix els 2.400 euros, repartits en diferents guardons. Aquests premis donaran a conèixer el 30 de març.