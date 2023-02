Mars, oceans i contaminació marina, eix temàtic del Carnestoltes infantil de Manresa

Cartell

Recorregut de la rua

Grup i comparses participants

Llar d'Infants Municipal La Llum Els peixets de la Llum

AFA La Sèquia Fons marí

AMPA Bages Mar de plàstic

AMPA Ave Maria Gota a gota el mar s'esgota

AMPA La Flama Les estrelletes de la Flama

AMPA FEDAC GAF Green AMPA FEDAC

Escola Ítaca Els guardians del mar

AMPA Joviat Jovimar Fons Marí SA

Llar Sant Joan de Déu El circ marítim

AMPA Puigberenguer Els pops del Puigberenguer

AMPA Escola Sant Ignasi Peixos i peixets del Sant Ignasi

AMPA Escola Valldaura Escola Valldaura

AMPA Vedruna Manresa Pirates del reciclatge

Rei i Reina

Música i figures a la rua

Entitats col·laboradores

A conseqüència de la pandèmia, el 2021 no hi va haver rua de, sinó un concert al pati de l'Anònima a càrrec d'. El 2022 es va recuperar la rua amb el mateix itinerari que els darrers anys, del passeig de la República a la plaça Font de les Oques, peròentorn de la qual les AMPA confeccionen les disfresses.Enguany el Carnestoltes Infantil se celebrarà el diumenge 19 de febrer. L'elecció de la data respon a la voluntat de no coincidir amb la(25 i 26 de febrer) ni amb la(5 de març). Segons el calendari del 2023 el Carnaval es delimita entre el dijous 16 de febrer i el dimecres 22 de febrer, ja que la celebració és 40 dies abans del(el 6 d'abril del 2023).El Carnestoltes Infantil 2023 arriba a la 45a edició. És, com sempre, una festa adreçada sobretot al, amb la disbauxa i la gresca com a elements centrals. La cercavila, organitzada per l', s'iniciarà a 2/4 de 12 del migdia a la Plana de l'Om i la concentració dels grups inscrits es farà al passeig de la República a les 11. El recorregut serà a peu, amb algunes carrosses, lai altres elements d'atrezzo.La rua acabarà a la plaça Font de les Oques, on es realitzarà l'. Serà aproximadament a partir de l'1 del migdia, amb Visca la Pepa! de la companyia bagencaDes del novembre 2022,ha reviscolat la Tremenda Banda, ara rebatejada com L'Avi Lluís i la Tremenda Banda. Els músics grans de la banda beuen de la força, les ganes i l'espectacular formació musical de les. Oferiran uncaracteritzat per la gresca, la rauxa, la festa, les riallades i la punyeteria. L'acte es clourà amb la salutació delL'eix temàtic entorn del qual giraran les comparses inscrites:, va ser escollit en prepandèmia i s'ha reservat fins a l'actual Carnestoltes 2023, plenament normalitzat.Normalment, al Carnestoltes hi solen participar fins a unes vint comparses d'entitats, amb un total d'(3.000 si hi afegim els instrumentistes de les batucades locals i les persones no inscrites). A l'edició 2022, encara amb certes restriccions (mascareta) hi van participar un total de 12 entitats, 5 grups musicals i un total de 2.000 persones, entre les inscrites i les que es van afegir a la rua.La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa,, i els representants d'Imagina't, s'han trobat a la plaça Font de les Oques per fer la fotografia amb el cartell. El disseny és de la joveque ha il·lustrat tres personatges vestits segons la temàtica d'enguany: un tauró i un gran envàs de plàstic reciclable.A les 11 del matí, les comparses inscrites es concentraran al(antic carrer Alfons XII) i, a 1/4 de 12, s'iniciarà el recorregut que passa per la Plana de l'Om, el carrer del Born, la plaça Sant Domènec, el primer tram del Passeig Pere III, la plaça de Crist Rei, el carrer Àngel Guimerà i el carrer Carrasco i Formiguera, per arribar a la, on hi haurà la festa final.En cas de, s'informarà oportunament i se suspendrà l'acte.Les inscripcions per a entitats es van tancar el passat divendres 3 de febrer. S'hi ha inscrit una total de tretze entitats/grups:Les entitats infantils, pares, mares i famíliesque vinguin a la rua el mateix 19 de febrer cal que s'incorporin al final de tot de la rua, immediatament després de la darrera batucada.El Rei i la Reina Carnestoltes,, es renoven cada dos anys. Per als dos alumnes del segon any del, que es realitza a les instal·lacions del teatre Kursaal, aquesta és la seva segona rua.La carrossa i el vestuari i la carrossa del Carnestoltes Infantil es van estrenar el 2020. El disseny acolorit del vestuari és de, d'acord amb les idees deldel curs 2016-2017 i a la confecció de. El disseny de la carrossa, amb batucades, màscares, barrets i serpentines, és dei es va construir amb la col·laboració del personal de manteniment de l'Ajuntament de Manresa.La cercavila compta amb la participació dels grups musicals, la, elsi els. A més, moltes comparses porten la seva pròpia música.L'organització és a càrrec de l'Ajuntament de Manresa i Imagina't, amb lade les Ampas de la ciutat, Lolita Rovira Estudi de Maquillatge i Carme Fusté Perruquers.