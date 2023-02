La Fàbrica Nova estrena retolació amb el seu nom

La finca de ladeha estrenat aquest dimartsamb el nom popular de l', al marc del contenidor que dona accés a la nau principal, en sentit a la vorera de l'avinguda Bertran i Serra.L'indicador, amb lesque composen el nom sobre una barra fixa, va començar-se a instal·lar dimarts, però aquest dimecres encara hi havia operaris acabant de fer les soldadures.Malgrat que l', si més no les importants, encara es demoraran uns mesos, tothom qui passi per l'avinguda podrà donar-se per assabentat que es troba davant de la Fàbrica Nova.