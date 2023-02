Agrupación Señor Serrano actuarà per primera vegada al Kursaal aquest divendres

Aquest divendres, 10 de febrer a les 8 del vespre, arribarà per primera vegada aluna de les companyies catalanes amb major projecció internacional:. Ho farà amb l'espectacle The mountain, un muntatge sobre la veritat i les fake news amb una posada en escena ambdalt de l'escenari.Tothom té una idea formada de què són les fake news, però com es construeixen realment? The Mountain tracta de com confiem més en les notícies que parlen de la nostra pròpia visió del món i de la veritat, a partir de la combinació a l'escenari debasats en fets reals. El primer, l'emissió de ràdio del primer intent de ficció real, realitzat perl'any 1938, basat en la novel·la deLa guerra dels mons, durant la qual molts oients van creure que els marcians estaven atacant la Terra. El segon,convertit en el filòsof de la veritat, com undel nostre temps, que esdevé el mestre de cerimònies de l'espectacle. I el tercer, l'alpinista, que el 1924 va intentar escalar l'per primera vegada i que va morir sense que transcendís si va aconseguir veure el món com ningú no l'havia vist mai.The Mountain, l'últim projecte d'una de les companyies catalanes amb més, és una impactant xarxa d'imatges per reflexionar sense dogmatismes i amb molta ironia sobre què vol dir la veritat. Una funció visualment impecable que qüestiona les certeses de tot allò que llegim, sentim o veiem.L'espectacle, amb dramatúrgia i direcció d', és en anglès i amb sobretítols en català.Les entrades per veure The Mountain tenen un preu de 18 euros, (15 euros per a majors de 65 anys i 6 euros per a menors de 30 anys i Carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet