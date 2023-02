Roba Amiga recull 262 tones de roba usada als municipis del Bages i el Moianès

El programa, que recull roba usada a través de 58 contenidors als municipis consorciats deli el, ha aconseguit recuperar gairebédurant el 2022, en un projecte liderat peli gestionat per l'entitat. Aquesta dada converteix els municipis consorciats en referents en recollida tèxtil: 1,52 quilos per habitant i any.Aquest projecte té una finalitat ambiental, de, i també és un projecte social que al nostre territori ha creat dos llocs de, ja que la roba, un cop classificada, es ven en una botiga de Manresa, oferint producte a preu molt assequible per a famílies en situació de vulnerabilitat.Amb les 262 tones de roba recollida s'han evitat 2.163 kg d'emissions de CO2 a l'atmosfera, s'ha evitat que la roba vagi a parar al dipòsit controlat de residus i s'ha fomentat l'amb valor social.Els residus tèxtils recollits són seleccionats, es trien les peces que es poden aprofitar per tornar-les a introduir al circuit comercial a preus molt assequibles i generant llocs de treball a través d'per a persones en situació de vulnerabilitat social.