L'Institut Quercus de Sant Joan organitza la primera Jornada d'activitat física Intercicles

Programa de l'Intercicles

L'deorganitzarà la propera setmana la primera Jornada d'activitat física Intercicles amb gairebé 200 alumnes de formació professional del grau mitjà en Guia en el Medi Natural i Temps de lleure i del grau superior en Ensenyament i Animació Sòcioesportiva i Condicionament Físic.Durant la setmana es duran a terme activitats diverses a lade Manresa i de Sant Joan de Vilatorrada.Aquesta setmana d'activitats és el resultat dels projectes que l'alumnat ha dissenyat en el marc d'un mòdul professional que pretén promoure l'i, a més, visualitzar l'institut Quercus com a centre referent en constant creixement en l'àmbit de l'activitat fisicoesportiva en la Formació Professional.- Dilluns 13 de febrer: Cursa d'Obstacles per equips (zona Congost Manresa)- Dimarts 14 de febrer: Guiatge, cursa d'orientació i BTT (Zona esportiva Sant Joan)- Dimecres 15 de febrer: Esquiada a la Masella- Dijous 16 de febrer: Competició d'atletisme per equips (Club Atlètic Manresa)- Divendres 17 de febrer: Jornada lúdico esportiva (Zona esportiva Sant Joan)