Els dietistes-nutricionistes de la Catalunya Central celebraran el Dia Mundial dels Llegums

El 10 de febrer se celebrarà el. Amb l'objectiu de conscienciar la població sobre els beneficis nutricionals i a favor de la sostenibilitat mediambiental que tenen els llegums, els dietistes-nutricionistes dels centres d'atenció primària de l'(ICS) Catalunya Central han organitzat un seguit d'activitats que tindran lloc al llarg d'aquest mes i que busquen promoure el consum d'aquests fruits.Els llegums són una bona opció per a les persones celíaques, ja que, i també estan indicats per alrelacionades amb l'estil de vida, com la diabetis, la hipertensió, les malalties cardiovasculars i l'obesitat, perquè contenen molta fibra, vitamines, minerals i no aporten greixos. A més, la proteïna que contenen els fa uns. En aquest sentit, subratllen els nutricionistes, cal caminar cap a una dieta més rica en aliments d'origen vegetal i menys d'origen animal.Les darreres recomanacions de lesindiquen el consum d'un mínim de tres a(aplicable a totes les edats). Entre els llegums trobem cigrons, fesols, mongetes, pèsols, faves, llenties, soja, cacauets, etc., alguns molt típics del nostre territori. També cal destacar que són molt econòmics. En aquest enllaç es poden consultar algunes receptes elaborades per l'L'ICS Catalunya Central ha organitzat diverses activitats en relació al Dia Mundial dels Llegums. Ales farà un taller de cuina per a famílies a càrrec de la dietista-nutricionista Núria-Vinyet Mestres i la referent de benestar emocional Carme Espelt, amb l'objectiu de visibilitzar els llegums, el seu gran potencial i l'ampli ventall de receptes que podem fer per incorporar-los en el nostre dia a dia. Aquesta acció, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, es portarà a terme el proper dimecres 8 de febrer a 2/4 de 6 de la tarda a l'Espai del Parc Llobet.Elorganitza la xerrada Alimentació saludable i envelliment. En el marc de l' Escola de Salut que es du a terme a Súria cada dijous a l'Esplai d'Avis, es farà una xerrada on es parlarà d'alimentació saludable durant l'envelliment i es farà èmfasi en l'ús dels llegums, proporcionant receptes i idees per incorporar-los en l'alimentació diària. Aquesta xerrada es durà a terme el dia 9 de febrer a l'Esplai d'Avis de Súria a 2/4 d'11 del matí.Elportarà a terme una xerrada sobre alimentació saludable dirigida a dones el 9 de febrer, de 12 a 2/4 de 2 del migdia, al CAP Sagrada Família. Hi intervindran diferents professionals (fisioterapeuta, de medicina de família, higienista, llevadora, nutricionista, referent de benestar emocional comunitari i infermera, entre d'altres). A part de fer una introducció de les bases sobre alimentació, s'explicarà la importància d'aquest grup d'aliments en concret.L'organitza dues accions. Per una part el concurs llegumaire, el divendres 10 de febrer, a les 2 del migdia. És un concurs entre l'equip de professionals del CAP, on cadascú portarà el seu millor plat que tingui com a base llegums, tothom el podrà degustar i, finalment, a través votacions, es decidirà quina és la recepta més deliciosa guanyadora.Per una altre part, també faran el taller culinari Llegums cada dia!, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Artés i adreçat a tota la població. La dietista-nutricionista del CAP Alba Adot explicarà els beneficis del consum de llegums per a la salut, la sostenibilitat planetària i mostrarà receptes fàcils, econòmiques i delicioses per al dia a dia. Serà aquest divendres 10 de febrer, a les 11 del matí, a Cal Sitges.Finalment, el. organitzarà un taller de cuina guiat pel RBEC Aleix Hildebrandt i la dietista-nutricionista Núria-Vinyet Mestres. El taller està dirigit a famílies amb pocs recursos usuàries del Banc d'Aliments. Per elaborar les receptes escollides es tindrà en compte l'ús d'ingredients que formen part de la cistella que reben mensualment. L'activitat tindrà lloc el proper divendres, dia 10 de febrer, a les 5 de la tarda al Casal d'Avis de Monistrol de Montserrat.