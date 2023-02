La sala Cal Balaguer del Porxo de Súria acull l'exposició interactiva «Controles?»

La saladeacull des d'aquest dimarts 7 de febrer l'exposició interactiva Controles?, una mostra itinerant de lasobre elsi la. L'exposició s'adreça especialment a adolescents, joves, famílies, professionals del món juvenil i altres persones interessades.L'exposició Controles? consta de diferents plafons amb informació isobre les addiccions i les conductes de risc associades amb el consum de drogues i l'ús excessiu de les(TIC). La mostra es pot visitar de dilluns a divendres fins al dijous 16 de febrer, de 9.30 a 17.00 h (visites concertades) i de 17.00 a 19.00 h (entrada lliure).Less'han iniciat aquest primer dia d'obertura amb la participació d'alumnes de l'en diferents dinàmiques conduïdes per personal expert. És previst que tots els grups de l'Institut passin per l'exposició i participin en aquestes dinàmiques. Posteriorment es faran altres activitats complementàries a l'aula.La presència de l'exposició Controles? a Súria és una iniciativa de les àrees municipals de, dins de les actuacions transversals que es porten a terme per a la prevenció d'addiccions i conductes de risc, amb la col·laboració de l'Institut Mig-Món.Aquesta és la segona vegada que l'exposició Controles? passa per Súria, després de la seva presència ala començaments de l'any 2016.