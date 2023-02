Poble Lliure organitza la jornada «Independència és revolució», dissabte a Manresa

L'assemblea territorial de la Catalunya Central deorganitzarà, el proper dissabte 11 de febrer ala jornada Independència és revolució.El debat començarà a les 10 del matí amb una introducció a càrrec d', membre de Poble Lliure i diputat de la, autor d'un llibre d'assaig polític que ha inspirat el títol de la jornada. Seguidament, dues taules rodones centraran l'anàlisi i les propostes al voltant de les implicacions polítiques, institucionals i socials d'uncom la independentista.La primera taula, dedicada a debatre les, comptarà amb la presència de, portaveu del Consell de la República i de Poble Lliure,, secretària d'organització de Comunistes de Catalunya,, diputada al Parlament per la CUP i exalcaldessa de Badalona, i, economista, exalcalde d'Argentona i exsecretari d'Indústria de la Generalitat.Finalment, la segona taula se centrarà en quin és elper a assegurar unes bases socialment avançades en la ruptura independentista. Hi participaran, secretari general del sindicat Intersindical-CSC,, del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, i, exsecretari nacional de l'ANC i membre de Poble Lliure.La presentació i moderació dels debats anirà a càrrec de la periodista, de l'equip de premsa d'Òmnium Cultural i membre del Grup de Periodistes Ramon Barnils.Amb aquesta jornada, Poble Lliure pretén pensar i desplegar les potencialitats de canvi d'un procés tan radicalment transformador com la ruptura independentista, unque travessa la història del nostre país i que, de manera natural, ha aplegat la lluita per la llibertat nacional i social al llarg dels segles.La jornada es portarà a terme a l'del carrer Sobrerroca, 38, de Manresa. Hi haurà pausa pel cafè i l'esmorzar. La inscripció és obligatòria a través d' aquest enllaç