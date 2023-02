La manresana Texpol participa a la fira mèdica més important del món àrab

, empresa manresana del sector del tèxtil sanitari, ha participat a la fira mèdica més important del món àrab, l', que ha tingut lloc a Dubai. D'aquesta manera, la companyia reprèn el projecte per obrir mercat als, que havia quedat aturat a causa de la pandèmia. La participació a la fira ha estat valorada molt positivament per l'que s'han pogut establir i el gran interès que han despertat els productes de Texpol. Durant quatre dies, han passat pelde Dubai 3.000 empreses de 70 països que han donat a conèixer les darreres tecnologies i innovacions delTexpol és líder al mercat espanyol, amb una trajectòria de més de 70 anys proveint elsde l'Estat. A més, és una empresa, que exporta a més de 25 països diferents.Gran part dels productes de Texpol es fabriquen a la planta de producció de, on treballen 90 persones, i que compta amb tots elsque requereix la fabricació de, així com amb totes les certificacions dels sistemes de gestió denecessàries per l'activitat. L'empresa compta amb una delegació aper donar servei al mercat portuguès, on també es troba molt ben posicionada.