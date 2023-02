Canal Taronja rep dues nominacions als Premis Zapping

ha obtingut dues nominacions en la 28a edició delsa l'audiovisual de qualitat, que atorga l'El programa Bo, Sa, d'Aquí, de Canal Taronja, i el programa Quina vellesa, del canal associat, són dos dels tres nominats en la categoria deLa selecció d'aquests premis compta amb un funcionament diferent de les altres categories. En aquest cas, cada cadena local d'àmbit català pot enviar a concurs fins a un màxim de tres produccions diferents, les quals són directament valorades per uni per la junta directiva de l'Associació, que decideix els finalistes.El programa Bo, Sa, d'Aquí busca premiar a les escoles que aposten per l'al seu menjador. I ho fa de la mà d'artistes reconeguts del panorama musical, como el, entre altres, que conversen amb els infants, canten, juguen i sorprenen els nens i nenes. A través del programa Bo, sa, d'aquí es vol incidir en la importància d'educar, també en alimentació sostenible i de quilòmetre zero, a les generacions del demà. El programa està presentat peri dirigit perA Quina vellesa, avis i àvies reflexionen sobre diversos temes, sempre amb un to amè i divertit. És un programa dirigit pel bagenci presentat per. Tot plegat, amanit amb les anècdotes dels protagonistes, consells de vida i les seves opinions sobre temes quotidians. En cada programa es tracta un tema específic sobre el qual giren les converses i reflexions dels seus protagonistes: l'edat, la vida amorosa, els diners, la família, les creences, la igualtat, la bellesa, el treball, el temps lliure, els estudis, les noves tecnologies i les celebracions.Els Premis Zapping són un reconeixement al millor oci audiovisual de qualitat del 2022. A diferència d'altres guardons, els Zapping premien, i no l'audiència, i són les persones consumidores i usuàries qui escullen els finalistes de cada categoria.Així mateix, un jurat especialitzat, regit per la presidenta de l'Associació,, decideix amb el seu vot els guanyadors.