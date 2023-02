Adrià Valls, escollit alcaldable d'ERC a Castellbell i el Vilar

Adrià Valls i Sellés

serà l'encarregat d'encapçalar la llista d'en lesde maig. Valls ha estat escollit per la militància del partit republicà al municipi mitjançant la celebració d'una assemblea interna.El candidat republicà ha agraït la confiança per poder encapçalar un projecte que ha definit com a alternatiu per tal d’aconseguir un canvi al municipi. Valls es mostra convençut que "hi ha una manera més bona, no només de gestionar, sinó també de governar" amb un equip de "" que l'acompanyaran i que compten amb "l'expertesa, la il·lusió i dedicació pel bé comú necessàries" per treballar per a les més de quatre mil castellvilarenques.Valls exposa la necessitat que "el municipi disposi d'un, sense excepcions, després de tants anys demancat de projecte" i, entre les seves principals motivacions, afegeix que "cal fer un gir compromès a Castellbell i el Vilar contra eld'una manera útil i real, traient més profit dels ingressos de l'ajuntament sense tocar les butxaques dels nostres veïns i veïnes".És per aquest motiu que des d'Esquerra Republicana es presentarà "unaoberta, independentment del partit, participativa, transparent i representativa de tot el municipi", ha expressat el candidat.Adrià Valls té 42 anys i viu a Castellbell i el Vilar, a la urbanització de. És regidor a l'oposició i actualment és el president de la secció local d'ERC Castellbell i el Vilar i d'ERC Marganell. Des de fa quatre anys presideix l'per assolir l'objectiu comú d'executar les obres d'urbanització.Ésper la Universitat Politècnica de Catalunya i Enginyer Agrònom per la Universitat de Lleida. Treballa com a Responsable de l'Àrea de Millora Rural i Infraestructures del Parc Natural del Cadí-Moixeró.En matèria d'emprenedoria, també treballa com a consultor desenvolupant diferentsdels sectors econòmics del món rural i del medi ambient. Disposa d’experiència com a tècnic d'estudis d'enginyeria i com a cap d'obra, participant en la redacció de nombrosos projectes per a licitar concursos públics. Ha supervisat diferents obres civils i manteniments de jardineria arreu de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears.