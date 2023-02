L'Aixada recupera les aus rapinyaires i potencia la Milcentenari, els seguicis i l'acte central nocturn

Mig miler de participants a la fira

El mercat medieval, al llarg del Centre Històric

Una fira medieval dins la Festa de la Llum

La Fira de l'Aixada de Manresa , que se celebrarà el 25 i el 26 de febrer, arriba enguany a la 26a edició amb diverses novetats, com la recuperació de les activitats a la, entre les quals les, i la potenciació del seu escenari. A més, s'estrenarana la fira; hi hauràa l'acte central nocturn de la plaça Major, i es potenciaran elsAixí ho han explicat aquest dimarts en roda de premsa la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa,; el coordinador de l'Associació Manresa de Festa,, i membres de la Taula de Coordinació Artística de la Fira de l'Aixada:Entre les novetats més rellevants, hi ha la recuperació de les activitats a la plaça Milcentenari, que reforçarà també els espectacles. Així, a la Milcentenari, a banda d', enguany s'hi podran veure espectacles de teatre, exhibicions d'i de. A més, acollirà diverses activitats, com ara l'exposició i l'exhibició d'aus rapinyares, a càrrec de, que retornen d'aquesta manera a l'Aixada. A la Milcentenari també hi haurà, jocs gegants de fusta i una barca medieval.La resta d'escenaris de la fira, tant de teatre, dansa com d'altres activitats, es mantindran a la(que acollirà els actes centrals), el, la, el, la, lai la, mentre que laacollirà l'Una altra novetat d'enguany serà la incorporació a ladel, que anirà a càrrec del grup. Ubicat al solar de darrere de l'Ajuntament, es tractarà d'un nou espai per descobrir la mística del món jueu medieval català. Un altre nou campament serà el deal parc de la Seu, instal·lat per la. A més a més, a la plaça Gispert s'estrenarà el campament víking i la demostració de fusteria.La plaça Major acollirà els dos actes centrals, dissabte i diumenge, que enguany han, estrenats l'any passat, i han incorporat nous actors de repartiment. En l'espectacle del migdia, a 2/4 d'1, titulat L'inici de tot, elarribarà a Manresa, on els manresans el faran coneixedor de la pobresa de la ciutat per culpa de la negativa dela donar permís per a la. Pel que fa a l'acte del vespre, a 2/4 de 8, L'aigua és llum, s'hi potenciaran els efectes d'il·luminació. La ciutat rebrà el bisbe, que es trobarà amb el rei i es resoldrà el conflicte. Els dos espectacles tornaran a produir-se a l'escenari principal, que se situarà de nou al mig de la plaça Major, en un format per ser vist aPer la seva banda, els seguicis del Rei Pere III (12 del migdia) i del bisbe (7 de la tarda)i aniran des delfins a la plaça Major, passant per diversos carrers del. Els seguicis del Rei passaran per la Plana de l'Om, carrer del Born, Muralla Sant Domènec, plaça Europa, carrer del Carme i carrer Cap del Rec, mentre que els seguicis del bisbe passaran per la plaça Gispert, Plana de l'Om i carrer Sant Miquel.Les entitats, en la seva majoria, estrenaran, com els del, l', el, Les, elsi el grupde l'. Altres actuacions es reincorporaran després d'un any d'aturada, com és el cas del Cercadanses Tradicionals del. També es revisaran espectacles ja estrenats, com és el cas del muntatge de La Púrria, que canvia part de l'espectacle i del títol estrenats l'any passat.Pel que fa a l'Aixada infantil, tornarà a fer-se a la Plana de l'Om, que acollirà diferents, entre els quals de paper artesà, modelatge, escuts medievals, creacions de vidre i creació de sabó.En total, la Fira de l'Aixada comptarà ambi 27 grups actuants, a més a més de l'equip tècnic necessari.Pel que fa a les, tornaran a estar escampades pels: zona parc de la Seu, plaça Major, carrer Sant Miquel i carrer Vilanova, Sobrerroca, Joc de la Pilota, plaça del Carme i zona de plaça Europa, Muralla del Carme i Infants.Elestarà conformat per parades d'artesans i de demostracions d'oficis, i també tavernes i parades de productes alimentaris, com melmelades, conserves de fruites, conserves vegetals, licors i aiguardents, envinagrats, adobats, salmorres i salats, caramels i essències silvestres, llaminadures, herbes i tes, anxoves, productes làctics, formatges i matons, pa i pastissos, creps i parades amb diversificació de productes. Enguany tampoc no hi faltaran la. L'horari d'obertura de la fira serà de 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre.L'Aixada de Manresa, organitzada per l'Ajuntament i l', forma part del programa de la Festa de la Llum, que se celebra al voltant del 21 de febrer, dia festiu, i que rememora el misteri segons el qual, ara fa 678 anys, una llum provinent deva entrar a l', un fet que va permetre resoldre el conflicte que havia interromput la construcció de la Séquia de Manresa. Així, la fira té l'objectiu de transportar el visitant al segle XIV i fer-lo partícip dels fets, fent reviure els personatges principals de l'època, que conviuen dins un extens mercat medieval d'olors i colors, bullici de la ciutat.