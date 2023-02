«La Tarda de Catalunya Ràdio» emetrà un programa des de l'aparador de Rubí i Casals

Elisenda Carod és qui condueix el magazín de tarda de Catalunya Ràdio Foto: La tarda de Catalunya Ràdio

La botiga de llenceria manresanaobrirà les portes, el dilluns vinent, a l'equip deperquè emeti el programa des d'un dels seus aparadors, ple de. El motiu? Doncs perquè aquest properse celebrarà el, una data que des de l'ja fa temps que commemora traslladant els programes de la graella en diversos punts de Catalunya. De fet, ja fa uns dies que la cadena va fer unaperquè oferís espais on acollir els directes de cadascuna de les emissions.Des de Rubí i Casals es va enviar una sol·licitud de proposta al programa de La tarda de Catalunya Ràdio, presentat per la periodista. De totes les que van rebre, l'equip del magazín va escollir l'establiment de la capital del Bages, ubicat alSegons ha pogut saber, en l'emissió de dilluns vinent (de tres a sis de la tarda), a banda de Carod també hi serà present. Totes dues, amb l'assessorament de Montse Crespo -l'encarregada de la botiga en qüestió- faran una sessió deper aprendre com saber quins són els sostenidors que s'adequen a cada tipus de pit, a banda de tractar altres, seguint la tònica del programa.