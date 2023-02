Tres operadores de telecomunicacions es fusionen i creen un nou operador a la Catalunya Central

La història de les empreses

Lacompta amb un nou operador de telecomunicacions,, fruit de la fusió de tres empreses que porten deu anys fent arribar laal territori. En formen part l'osonenca, que l'any 2022 va superar els 30 milions d'euros de facturació,de l'Anoia i, fundada al Bages. En un comunicat, expliquen que han decidit unir forces per "abastir el màxim de territori" i seguir oferint connexions amb la fibra òptica pròpia, telefonia mòbil i fixa i també serveis d'energia (comercialitzadora i instal·lació de plaques solars per autoconsum) a tot Catalunya. L'any 2021 Goufone ja va adquirirEl nou operador vol oferir solucions de connexió més enllà de la, amb propostes integrals de connectivitat o altres serveis, amb lacom a valor principal. “A Vera creiem fermament que només es pot transformar la vida de les persones si se’ls ajuda amb unaque garanteixi, en primer lloc, la millor connexió possible i, en darrera instància, una millor connectivitat”, declara, conseller delegat de Vera. La companyia, amb seu a Gurb (Osona), és de capital 100% català, i compta amb un total de 180 treballadors i set botigues pròpies.S'inicia aquesta etapa amb una cartera de més de 50.000 llars i xarxa pròpia a 15 comarques, com ara, o, entre d'altres. A més a més, i des de l’1 de febrer, disposa de cobertura a la major part de Catalunya mitjançant altres operadors deAl marge de les connexions, l'empresa també ofereix l'opció de contractar el seu servei d', pagant el consum a preu de mercat. La nova empresa aposta per aquest sector amb la instal·lació de. Els clients poden contractar la col·locació de plaques solars i Vera compra també els possible excedents d'energia.Goufone va néixer a Osona el 2010 amb la voluntat de fer arribar la fibra òptica a les llars de la zona i seguir estenent-se pel territori. Per la seva banda, Iguana es va fundar el 2012 per un grup de joves enginyers a l'Anoia i va ser el primer operador que va començar a desplegar la fibra òptica a Igualada el 2014. Per últim, Soomfibra va ser una operadora d’nascuda a principis de la dècada del 2010 a la comarca del Bages. A finals del 2021 va ser adquirida per Goufone.