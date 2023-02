El projecte Singulars programa nous cursos de formació per a joves

Cerca de joves

Eltornen a programar el projecteaquest 2023 amb una formació específica adreçada aper millorar la seves capacitats i promoure la. L'oferta formativa s'adreça al col·lectiu de persones joves que no treballen en l'actualitat.En el marc del projectees programaran a partir de març formacions especialitzades de(470 hores),(285 hores),(380 hores) i(195 hores).Actualment, Consell Comarcal del Bages i PIMEC cerquen els joves que els pugui interessar fer aquestes formacions per tenir més possibilitats d'inserir-se al mercat laboral. Les persones joves d'entre 16 i 29 anys han de serregistrades al. També poden ser destinatàries les persones inscrites com a millora d'ocupació al, amb una limitació del 20% de la totalitat dels participants per projecte. El projecte formatiu està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del(SEPE).A través d'aquest programa, el Consell Comarcal del Bages accentua la seva voluntat de concertació territorial amb elsde la comarca en l'àmbit de les polítiques de. La institució té com a objectiu en aquest àmbit cooperar en l'impuls de projectes conjunts que, com en aquest cas, suposin una millora de la ocupabilitat de les persones residents a la comarca i un enfortiment de l'activitat econòmica a la comarca. En paral·lel, l'objectiu és fer front a un dels reptes més importants del sistema educatiu català, l'(AEP), un repte difícil, però molt necessari de pal·liar, ja que té importantspels joves, les seves famílies i la societat en general.El 22 de novembre de 2022 es va acceptar mitjançant Decret de Presidència núm. 696/2022 la participació del Consell Comarcal en el Projecte Singulars E-nginy Jove 4.0 liderat per PIMEC com a entitat agrupada. És tracta de la segona edició que el Consell Comarcal participa al Projecte Singulars i de la mà de PIMEC. També compta amb la participació d', lai elTotes les persones interessadesa l'àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages a través del correu electrònic ocupacio@ccbages.cat o bé poden fer les inscripcions a les formacions programades a través d' aquest enllaç