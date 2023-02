Neix al Bages un observatori pioner sobre dependència i malalties cròniques

La fundacióha presentat l'(ODEC), que treballa per oferir la plataforma en línia odec.cat perquè generi propostes i solucions, amb la suma de les institucions, la ciutadania, el món acadèmic i les empreses protagonistes en salut i social de la comarca. Es tracta d'una Catalunya amb vocació d'estendre's a tot el país.L'és una entitat que pretén posar en comú totes les veus que es generen al voltant de la: associacions de malalts, associacions de familiars, entitats locals i governamentals, institucions assistencials, sociosanitàries, associacions d'empreses en salut i social, etc. per debatre temes de transcendència en dependència i extreure lesgeneradors de propostes i solucions en aquest camp. L'ODEC està orientat a per-sones amb, àmbits d'expertesa de Sant Andreu Salut.La plataforma, a més, inclou unde la comarca del Bages que funciona com un llistat que recull elsque poden oferir serveis de qualitat per atendre persones en situació de dependència o cronicitat.L'ODEC forma part del. Elengloba diversos projectes per impulsar la transformació del sector a través des amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i l'afavoriment de la inclusió social del col·lectiu de persones amb dependència i malalties cròniques.El PECT Bagess és un projecte de territori nascut el 2021 i coordinat des de l'amb la participació de diverses entitats de l'àmbit sociosanitari de la comarca del Bages, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i l'afavoriment de la inclusió social del col·lectiu de persones amb dependència i malalties cròniques.En formen part l'Ajuntament de Manresa (Coordinador), Sant Andreu Salut, Fundació Privada, Althaia: Xarxa Assistencial de Manresa Fundació Privada, Fundació Eurecat, IDIAP Jordi Gol, Fundació AMPANS i UManresa-FUB.