El Camp d'Aprenentatge del Bages organitza la primera Jornada de Medi Ambient i Sostenibilitat

Aquest dimecres, el, Servei Educatiu del Departament d'Educació, organitzarà la primera edició de les, unes jornades formatives dins el, adreçades a mestres i professorat. Aquestes jornades substituiran lesque habitualment també oferia el Camp durant el mes de febrer.Les jornades estaran enfocades a temàtiques relacionades amb, amb una mirada basada en el coneixement del medi ambient, la sostenibilitat i elsAquestes jornades es fan en col·laboració amb eli elamb qui el Camp d'Aprenentatge fa xarxa per l'educació ambiental a la comarca. A més, per poder dur a terme les sessions es comptarà amb la col·laboració de la, el, el grup de docents de l'àmbit cientificotecnològici l'empresaLa jornada es portarà a terme de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda al Museu de Geologia Valentí Masachs i a la UPC Manresa i està orientat a professorat del, dei de. Porta per títol Els: un delicat i complex equilibri mundial.Durant la jornada es farà laElements and Mineral Resources, editat per, de Joaquim Sanz, Nor Sidki-Rius, Aibgail Jimenez-Franco i Oriol Tomasa.El llibre és un resum de tots els elements de laincloent les terres rares i els minerals industrials. De tots ells es fa una explicació de la geologia, aplicacions i possible reciclatge.La xerrada anirà a càrrec de, professor jubilat de mineralogia de la UPC i col·laborador - conservador de mineralogia del Museu de Geologia Valentí Masachs (UPC), i de, enginyera de mines, doctorant en Recursos Naturals i Medi Ambient i conservadora de mineralogia del Museu de Geologia Valentí Masachs.Després de la xerrada es farà una visita al Museu a càrrec de Joaquim Sanz i Nor Sidki on es podranaquests material crítics, el mineral d'on surten i les seves aplicacions més importants.