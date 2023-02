Victòria de mèrit del Catalunya Central al camp del CR Spartans (34-53)

Partidàs de les noies del sènior femení delal camp de la Font Verda deaquest dissabte davant el, el rival més directe de les osonobagenques a la taula classificatòria quan falten dues jornades perquè s'acabi la lliga regular. L'antecedent del partit de l'anada al Congost, amb victòria local, 34-33 , feia preveure que no seria gens fàcil doblegar les del CR Spartans. I tot i ladel marcador final 34-53, la veritat és que les osonecbagenques van haver de suar de valent per aconseguir un triomf que va tenir molt mèrit.És cert que les locals partien d'inici amb desavantatge perquè. Només 13 jugadores a la gespa tot i que, des de l'inici, es va veure que totes elles estaven disposades a deixar-se la pell per guanyar i defensar la seva posició a Primera.De fet, la victòria del Catalunya Central ha significat un sorpasso a les vallesanes que arribaven a aquest partit em la quarta posició de la classificació que dona dret a. Ara, són les noies deles que tenen 2 punts d'avantatge quan falten dues jornades, i amb un calendari similar., fins a la darrera jornada.Les locals van dominar en el marcador des del començament aprofitant-se de lesque acostumen a fer les del Catalunya Central. Les visitants no es van poder posar perfins al minut 24 (21-26). Fins llavors, l'equip amfitrió defensava com una roca el centre del camp i anotava amb claredat marques i transformacions.El Catalunya Central, però, no havia perdut els nervis i havia sabut mantenir desavantatges curts. L'equip entrava en calor més o menys al mateix temps que arribava, amb el pas dels minuts, l'inevitable. Del 21-12 (min. 16) es va passar a un 21-43, (min. 50) que semblava que podia ser. Res més lluny de la realitat perquè des d'aquest moment i amb la pèrdua per lesió de(min. 51), les noies de Carrillo van entrar en una fase de desconcert i deque podria haver resultat fatídica. L'equip local va entrar en ratxa i va sumar dos assaigs amb transformació en menys de 8 minuts (35-43) i pocs minuts després encara va estar ben a punt de posar-se a només un punt si no fos perquè lava ser interrompuda a temps per la defensa, en aquell moment, del Catalunya Central.Ara, les que perdien els ànims eren les locals que veien com havien tingut a tocar la. Havien perdonat i, el rival va tenir temps per reaccionar amb dos assaigs més per poder gaudir de la victòria, i delsafegits.: Marina Bertran, Claudia Rojano, Victòria Isabel Silveira, Cristina Elié, Raquel Martínez, Nabia Adillon, Maria Prat, Lara Ventura, Erin Yuste, Meritxell Pujolassos, Meritxell Molina, Núria Jordà, Maria Sort, Nuna Martín, Martina Guirado. També van jugar: Meritxell Esturi, Brenda Dos Ramos, Alba Albarellos, Virginia Arranz. Entrenador Pere Carrillo.: Isaac Llorente Santos, que va expulsar temporalment la jugadora de l'Spartans Georgina Andreu per joc brut (min.39).