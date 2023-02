El partit entre el Baxi Manresa i el Bahcesehir, suspès pel terratrèmol a Turquia

El partit de la tercera jornada de la(BCL) que havien de jugar a Istambul eli elaquest dimecres ha quedat ajornat. El greu terratrèmol que ha viscut Turquia aquest cap de setmana, amb centenars de morts i ferits, ha estat la causa perquè lahagi decidit que els partits que havien de jugar els equips turcs no es disputin en la data prevista. Ja aquest dilluns al matí, el Baxi Manresa, a través de les seves xarxes socials, havia emès un comunicat de suport al poble turc.Amb la suspensió del partit, el conjunt bagenc estarà exactamentcap partit de competició oficial. A més de l'ajornament del duel contra el Bahcesehir, també queda posposat el duel que el Baxi Manresa havia de jugar aquest cap de setmana contra elper la participació dels canaris a la. La setmana següent hi se celebrarà la. I la posterior, les finestres. El proper compromís dels manresans serà el proper 4 de març contra el, just un mes després de la derrota del Baxi Manresa a Badalona