El PSC del Bages - Berguedà reivindica el seu paper en els pressupostos de la Generalitat

La Federació XI delha reivindicat aquest dilluns en roda de premsa el paper dels socialistes en l'aprovació dels"més enllà dels temes estrella del Hard Rock, el Quart cinturó o l'ampliació del Prat".El diputat al Parlament i alcalde de Castellgalí,, acompanyat de l'alcalde del Pont de Vilomara,; el regidor de Berga; la regidora de Sant Joan de Vilatorrada i portaveu del PSC,, i la regidora de Manresa, ha posat en valor les partides destinades a, "que s'han ampliat gràcies a les aportacions del PSC".Gimeno també ha destacat, "més enllà dels números en obres", la redacció de"que veuran la llum a partir de l'any 2024", com l'institut de Sant Joan de Vilatorrada, l'escola-institut de Castellbell i el Vilar, l'escola de Navàs, o l'escola Valldaura de Manresa.El diputat també ha reivindicat les actuacions a la, "que permetrà tenir un sistema de tres carrils des dea l'accés a ladei l'estudi d'una variant a". També ha destacat les millores endei l'estudi del desdoblament del-i el d'Igualada- dels, "per evitar el transbordament que a dia d'avui es preveu aplicar a Martorell".Malgrat tot, ha lamentat que l'ampliació a tres carrils delde la C-16 "caigués a última hora". "Ens hem cansat de sentir durant anys delsque hi havia el projecte aprovat per fer-ho, i ara ens diuen que no hi ha res", s'ha queixat. Més dur ha estat el regidor de Berga, que ha denunciat "elque hi ha a Catalunya que es veu molt clar amb el".