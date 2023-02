El Mag Lari tornarà al Kursaal dimecres en doble funció i amb les entrades exhaurides

La sala gran delacollirà aquest dimecres, 8 de febrer a les 6 de la tarda, la primera sessió de l'espectacle Una nit amb el Mag Lari, que servirà iniciar eld'aquesta temporada i que compta amb el suport d'obra social de "la Caixa". A 2/4 de 9 del vespre se'n farà una segona funció. Totes dues funcions tenen les entrades exhaurides.Després de més de 25 anys fent funcions per tot arreu, els'ha adonat que la seva vida "és una gira constant i, en el fons, el que més m'agrada és estar sobre els escenaris, com més diversos millor, coneixent gent i llocs diferents, fent el que sé fer més bé: il·lusionar i fer riure el públic. I aquesta nit és una nit de festa per a mi, perquè la passaré amb vosaltres".L'espectacle serà una nit amb el Mag Lari de sempre, amb la sorpresa, amb l'humor de sempre i, sobretot, amb lade sempre.