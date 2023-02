Detenen una dona per estafar 26.200 euros a clientes del seu centre d'estètica a Manresa

Agents delsde la comissaria de Manresa van detenir el passat dijous una dona, de 35 anys, com a presumpta autora de, després d'haver realitzat compres per un valor total de 26.200 euros amb lesde clientes delque regenta a Manresa.La investigació es va iniciar a principis de l'any 2022 quan els Mossos van rebre la denúncia d'una veïna de Manresa que havia estat. Li havien fet càrrecs al seu compte corrent, per, per un import de 3.646 euros.Durant la investigació, els Mossos van rebreamb un patró similar. En tots els casos havien rebut càrrecs al seu compte corrent de compres per internet a lesGràcies a la informació aportada per les víctimes i a les gestions d'investigació, els agents van esbrinar que totes les víctimesdies abans de l'estafa. Els investigadors van concloure que l'estafadoraper tenir accés a les dades de les seves clientes i les utilitzava per fer compres a través d'internet. En total va fer càrrecs fraudulents per un import deEl passat dijous els Mossos vana Manresa la presumpta autora dels fets. La detinguda va passar el dissabte a disposició delde Manresa, que en va decretar la