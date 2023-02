La inversió al Cardener a Manresa supera el milió d'euros i es doblarà aquest 2023

820.000 euros d'inversió l'any 2022

Actuacions previstes aquest 2023

Actuacions en cinc línies estratègiques

El, aprovat per l'l'any 2021, avança a bon ritme, després que en els darrers dos anys s'hagi pogut destinar més d'1 milió d'euros en diverses actuacions entorn del riu, 820.000 euros dels quals només el 2022. Aquest any 2023, a més, es preveu queprocedents dels fonsen el marc del(PRTR), un import, doncs, que pràcticament doblarà la inversió dels darrers dos anys.El pla, que es va aprovar per unanimitat, marcava les principals línies a seguir fins al 2030 per aconseguir laal seu pas per Manresa. El document abordava per primera vegada elen la seva globalitat (biodiversitat, usos, connectivitat, patrimoni i educació ambiental) i la seva relació amb la ciutat. Un dels compromisos del govern municipal va ser fer-ne balanç anual, tot explicant les millores assolides l'any anterior i els projectes previstos per a l'any següent.L'esforç fet a partir de l'aprovació de pla ha estat important, i així ho determinen les xifres. Els anys 2018 i 2019, abans del pla, l'actuació anual consistia bàsicament en eli en activitats de. La diagnosi delfeta l'any 2018 va servir de base tècnica per iniciar el procés de participació del pla, que va començar l'any 2019 i es va allargar durant el 2020.El 2020 es van dur a terme dues actuacions estratègiques per la connexió de Manresa amb la sevaa través del riu: lai de la, que donen accés a lai al sud-oest del municipi en general. Els diners dedicats al riu aquell 2020 van ser 78.000 euros.A partir del 2021 la inversió s'ha multiplicat. Entre el 2021 i el 2022 hi ha hagut una inversió d'1 milió d'euros entorn del Cardener (200.000 euros l'any 2021 i 820.000 l'any 2022), que ha permès enderrocar la, reurbanitzar l'entorn i fer-lo més accessible, tot creant unentre el pont de sant Francesc i la rotonda del Mil·lenari.En aquest període, a més, s'han fet accions per millorar l', el, amb la retirada de canyes i acàcies de la zona i la plantació de vegetació de ribera, la creació d'un espai per a gossos i la. També s'ha reforçat la connectivitat amb, tot millorant l'accessibilitat i seguretat d'un tram del camí de vora el riu. Finalment, s'ha fet un nou sistema deen el sobreeixidor de sota la Seu per impedir que les tovalloletes i altres deixalles anessin a parar al riu en cas de pluges intenses.D'altra banda, la gestió sostenible de la jardineria en l'entorn del Cardener ha permès també la recuperació espontània de la, amb el naixement de centenars de nous plançons, majoritàriament àlbers, i la presència de més flors i llavors que donen aliment a ocells i insectes.Per observar els canvis que es produeixen a llarg termini, s'ha iniciat un seguiment de laal parc del Cardener i s'ha continuat la instal·lació i seguiment deen aquest entorn. Una part de col·locació de caixes s'ha fet en el marc d'un programa d'educació ambiental a les escoles que s'ha fet per primera vegada, amb vint tallers en què han participat 850 alumnes.Un 40% del cost de les actuacions ha estat finançat a través de subvencions de l'per temes de custòdia fluvial i del fons Next Generation, en el cas de la restauració del Pont Nou.Durant el 2023, es faran diverses actuacions finançades amb 1,8 milions d'euros del fons Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), corresponents als projectes de renaturalització del riu Cardener vinculats al(PSTD) i de recuperació del patrimoni d'ús turístic.En concret, es procedirà a la retirada de l'aparcament de l'antiga discoteca de Can Poc Oli ; l'arranjament de l'esllavissada del(a la vora del Pont Vell); l'allargament de la(al marge dret del riu); la millora de l', la connexió delamb, i la retirada de canyes i plantació de vegetació de ribera en el tram de riu que va des del centre de la ciutat fins a la, en el marge esquerre del riu. També es desenvoluparà l'última fase de transformació de l'espai de la Carpa del riu i el, amb la plantada d'arbres i la consolidació d'un itinerari a prop del riu.D'altra banda, el ple del passat mes de desembre va sol·licitar una subvenció de 3 milions d'euros de la convocatòria delper a actuacions de, que es destinarien a millores en la biodiversitat, en la qualitat de l'aigua que va a parar al riu, en la connectivitat entre lai el, en la millora de la connectivitat del camí que ressegueix el riu i en l'enderroc de l'antiga discoteca de Can Poc Oli.El Pla Estratègic del Cardener té l'objectiu de conservar i millorar l'estat ecològic i la biodiversitat del riu Cardener, tant com sigui possible, tenint en compte lesactuals però, alhora, cercant una certa consonància amb les dues directives europees amb una influència essencial en l'àmbit fluvial i de les zones humides: lai laEl pla està estructurat en cinc: recuperar la biodiversitat de l'àmbit fluvial; establir diferents intensitats d'usos en funció del tram del riu; recuperar la connectivitat i accessibilitat al riu; mantenir i protegir el patrimoni històric; i divulgar els valors naturals, patrimonials i ambientals del riu i la seva riba.