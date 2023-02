El febrer d'«Amb barret de xef» reivindica els calçots més enllà de les calçotades

"Si tu em dius, jo et dic", diu una de les samarretes de la marca de moda catalana Pit i Collons. I sí, és cert. Probablement, la gran majoria de persones, gairebé sense ser-ne conscients, fan aquesta. Perquè si les catalanes i catalans tenim algunade soca-rel, d'aquelles que ens enorgulleixen i que divulguem arreu on anem, és ni més ni menys que la de la. Poques vegades passa que unaamb -aparentment- tan poc glamour aconsegueixienPerò per molt que la nostra imatge mental sigui la d'aquestsenfilats eno al damunt d'unai ben, no podem oblidar que ens trobem davant d'un producte ambmés i amb una bona dosi de, com ara la seva riquesa en(que ajuden a eliminar elsi els paràsits del nostre organisme) o el seu alt contingut en, unes substàncies que contraresten l'efecte dels radicals lliures i ajuden retardar l'Tot i que els de Valls (i els del Camp de Tarragona per extensió) s'enduen el pedigrí, aquí altambé està ple deque conreen calçots. Lesdeho saben prou bé, i és per això que amb elper bandera, us proposen de fer els següents plats perquè no relegueu aquesta hortalissa només alsen grup i a l'aire lliure dels. Aquí els teniu!