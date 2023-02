Castellbell i el Vilar presenta els detalls del pas del Sol per la Roca Foradada de Montserrat

L'observació, el 17 i 18 de febrer

Las'ha omplert aquest cap de setmana per seguir la presentació del fenomen natural, que aquest any es podrà veure els dies 17 i 18 de febrer des deUna xerrada del divulgador i muntanyencha servit per presentar els detalls de la posta de sol que destaca per la seva excepcionalitat i que cada any genera més interès. En el marc de la presentació, Corell ha explicat curiositats i llegendes de la muntanya de Montserrat i la seva relació amb laL'observació de la posta de sol a través la Roca Foradada dedes del nucli deles podrà seguir divendres i dissabte de la setmana vinent. A partir de les 5 de la tarda, totes les persones aficionades a la fotografia, al muntanyisme i a l'astronomia tindran l'oportunitat de gaudir d'aquestL'Ajuntament de Castellbell i el Vilar amplia l'oferta d'actes complementaris amb un. El grupacompanyarà el moment de la posta de sol amb la seva música particular a través del paisatge sonor.L'Ajuntament ha convocat una nova edició delper captar els instants en què el sol es pon i desapareix lentament a través de la Roca Foradada i permet gaudir de la posta de sol des d'una perspectiva diferent. El concurs de fotografia, que incentiva que el públic capti les millors imatges del moment exacte de la posta de sol, premiarà les tres millors fotos amb 100, 75 i 50 euros, respectivament.Els detalls del concurs es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament