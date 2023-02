La Facultat de Medicina de la UVic-UCC oferirà el grau en Odontologia a partir del curs 2023-24

Cinc cursos i més de mil hores de pràctiques

Fort component tecnològic

Metodologies actives: simulació i anàlisi de casos clínics

Forta demanda i alts nivells d'ocupació

Especialització en la formació en salut

La(UVic-UCC), a través de la seva, començarà a impartir un noua partir del curs 2023-2024. La(FESS), entitat titular de la Facultat, ha fet una aposta en ferm per aquesta especialitat sanitària en un moment en què la necessitat per la salut i lade la població va en augment, i en què es potencien cada vegada més els programes de prevenció, detecció i intervenció. A l'Estat espanyol, el 55 % de la població té algun problema de salut bucal, segons un estudi de l'any 2020 del Consejo de Dentistas d'Espanya.Aquestes dades, sumades a l'increment de l'esperança de vida i a l'envelliment de la població, fan preveure que en els pròxims anys creixerà la necessitat de rebre atenció sanitària en aquest àmbit. La perspectiva present i de futur coincideix amb un augment de la demanda de, entre les quals la d'Odontologia, i una limitada oferta universitària a Catalunya on cursar-la.El grau en Odontologia oferirà 60 places en modalitat presencial, té una durada de cinc cursos i consta de 300 crèdits en total. La formació es realitzarà entre el, de manera que tots els estudiants faran els tres primers cursos a, a la Facultat de Medicina, i es traslladaran aper cursar-hi quart i cinquè, coincidint amb la realització de les assignatures vinculades a la pràctica clínica de les diferents especialitats odontològiques.Lestenen un pes molt rellevant en el pla docent, es fan amb pacients reals i sumen al voltant de 1.100 hores, una xifra superior a la d'altres universitats que la imparteixen. Aquestes es faran a diversos centres sanitaris, principalment a lade la(CU+), un centre propi de la Universitat creat el 2002 amb un volum assistencial de 20.000 visites l'any, i també a la nova clínica odontològica i de cirurgia maxil·lofacial de l', que es posarà en marxa en el context del nou grau.Alhora, l'alumnat farà estades als serveis d'odontologia comunitària dels centres d'atenció primària de la, a clíniques odontològiques amb unitats especialitzades i a altres centres sanitaris col·laboradors que tenen serveis d'odontologia i amb els quals la Universitat té subscrits. Durant la pràctica clínica es fomentarà l'aprenentatge entre iguals, a través de la formació de parelles d'estudiants de quart i cinquè curs, que intervindran junts en l'atenció odontològica al pacient.Un altre dels trets diferencials del grau en Odontologia de laés que la tecnologia s'integra en tot el procés formatiu, tant de manera transversal en el pla d'estudis com pel que fa a les instal·lacions i equipaments d'última generació de què disposarà l'estudiantat. En aquest sentit, ela Vic té espais com un(amb una sala de dissecció i una taula Sectra), un(amb eines de simulació de la cavitat oral), i un(amb escàners intraorals, impressores 3D, làsers, càmeres, eines de realitat virtual i programari de gestió odontològica i de radiografies digitals, entre d'altres).El Campus Medicina a Manresa disposa d'una aula, orientada principalment al disseny assistit per ordinador de. A més, les instal·lacions de la Clínica Universitària de la Fundació Universitària del Bages incorporaran el servei d'odontologia al seu, actualment integrat per fisioterapeutes, podòlegs, logopedes, psicòlegs, infermers i metges, i tindrà amb fins a 18 boxs específics d'odontologia.Encara en relació als equipaments, la posada en marxa del grau coincidirà amb un projecte d'de la Facultat de Medicina, tant a la seu dede Vic com a Manresa.El nou grau en Odontologia donarà continuïtat alde la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, implantat a Medicina el curs 2017-2018. Així doncs, la docència es fonamentarà en un conjunt de metodologies actives i diverses que inclouen, a més de classes magistrals, la, l'aprenentatge basat en casos clínics, seminaris i tallers.Els estudiants també podran fer estades de, principalment a quart i cinquè curs, i el(TFG) estarà orientat a la recerca i a la investigació en el camp de l'odontologia. A més, el, que ja s'aplica als estudiants de Medicina, garanteix l'acompanyament personalitzat de l'alumne des de l'inici dels estudis fins a la seva graduació.Els titulats i les titulades en Odontologia registren unauna vegada finalitzen els estudis. Segons l'última enquesta d'inserció laboral realitzada per l'(AQU), el 2020, el 93,2% dels titulats en Odontologia a Catalunya estaven ocupats mig any després de finalitzar els estudis, i el 83,6% ho feia assumint les funcions específiques per a les quals habilita la titulació. El 91,8%, a més a més, tenia feina menys de tres mesos després de graduar-se.Lesd'aquests estudis són diverses, des de la pràctica clínica en centres públics de la xarxa sanitària (comunitària, hospitals, serveis d'estomatologia o odontologia, etc.) fins a centres de pràctica clínica privada. Els graduats en Odontologia també poden dedicar-se a la docència o a la recerca, en centres o empreses d'innovació o en departaments d'I+D. La UVic-UCC ja inclou nouen l'àmbit de la salut i és una de les entitats impulsores i membre de l'a la Catalunya Central (IRIS-CC), creat el juny de l'any passat per institucions acadèmiques i de l'àmbit de la salut d'aquest territori i que incorporarà l'odontologia entre les seves línies de treball.La nova titulació en Odontologia se sumarà al grau en Medicina que ofereix la Facultat de Medicina des del curs 2017-2018, en què aquest any es gradua la primera promoció, i als 37 estudis de grau que actualment s'imparteixen a la UVic-UCC. A més, s'integra i consolida elde la Universitat en l'àmbit de salut, tant pel que fa als graus que ja s'imparteixen a la UVic i a UManresa, com ara Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia, Podologia, Nutrició Humana i Dietètica i Teràpia Ocupacional, com pel que fa a l'oferta de màsters, programes de formació contínua i cicles formatius de grau superior.De fet, la Universitat preveu garantir laal grau en Odontologia amb una oferta de màsters universitaris en aquest àmbit, conjunta entre els campus de Vic i de Manresa. La finalitat és garantir una formació integral que habiliti els futurs professionals en Odontologia a poder exercir en qualsevol etapa del cicle vital dels pacients, des de la infància fins als adults, passant també per les intervencions en pacients especials.Entre lesque avalen la nova titulació hi ha l'empresa Avinent, que ha format part del projecte des de l'inici; l'Associació d'Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya; l'Associació CataloniaBio&Health Tech; el Consorci Hospitalari de Vic; ICS Catalunya; l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), o la Fundació Althaia.