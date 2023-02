El Covisa Manresa elimina el FS Linyola en la seva estrena a la Copa Catalunya (0-4)

Fitxa tècnica

- FS Linyola: Joel, Arnau, Raul, Joan Marc i Cristian; Vendrell, Reventós, Len, Sergi, Boldó, Jorge i Andreu

- Covisa Manresa: Arriero, Xavi Cols, Santa, Manu i Riba; Noguera, Pere Aran, Lavado, Iker, Ambros, Aaron i Cella

- Àrbitre: Calvo Mingot

- Gols: 0-1 Manu 4, 0-2 Noguera 31, 0-3 Aaron 35, 0-4 Riba 40

Elha resolt aquest diumenge amb victòria, 0-4, a la pista della seva estrena a lade futbol sala, a la quan ha entrat en la tercera eliminatòria.Els manresans s'han imposat a terres de Ponent en unen què tots dos conjunts han ofert unal nombrós public que s'ha aplegat al pavelló linyolenc.Ja només començar,ha avançat els bagencs per donar una certa tranquil·litat en una pista molt complicada per les seves característiques. En el transcurs de la primera part tots dos conjunts han jugat de tu a tu, però les ocasions locals han estat sempre interceptades magistralment perA la represa,ha ampliat les diferències al marcador. Amb el 0-2, el Linyola ha optat pel, però han xocat amb un porter visitant molt efectiu.A deu minuts per al final els manresans han ampliat la diferència amb un tercer gol, obra d'. Decidit el partit, l'últim i quart gol visitant ha estat dea porta buida després d'una pèrdua en joc de cinc dels lleidatans.La propera eliminatòria del Covisa Manresa a la Copa Catalunya serà al pavelló Salvador Boada davant el, equip que va eliminar elals llançaments de penal després de l'empat a un del final del partit.