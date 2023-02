Candidats a les eleccions municipals 2023 a Manresa: llista completa

Marc Aloy, candidat d'ERC a l'alcaldia de Manresa

Ramon Bacardit, candidat de Junts a l'alcaldia de Manresa

Joan Vila, candidat d'Impulsem a l'alcaldia de Manresa

Anjo Valentí, candidat del PSC a l'alcaldia de Manresa

Roser Alegre, candidata de Fem Manresa a l'alcaldia de Manresa

Andrés Rojo, candidat de Ciutadans a l'alcaldia de Manresa

Ana Querol, candidata de Manresa En Comú Podem a l'alcaldia de Manresa

Josep Lluís Javaloyes, candidat del PP a l'alcaldia de Manresa

Dades de les eleccions municipals de 2019 que va guanyar Marc Aloy, d'ERC

ERC (Marc Aloy): 8 regidors

Junts (Valentí Junyent): 8 regidors

PSC (Felip González): 4 regidors

Fem Manresa (Roser Alegre): 3 regidors

Ciutadans (Andrés Rojo): 2 regidors

Amb les preceptives reserves que comporta la tradicional fal·lera per presentar llistes noves o independents que ha tinguten les darreres conteses electorals, a dia d'avui, ja s'han anunciat els noms que encapçalaran les llistes que lesi algunes de noves que es presentaran a la capital de la Catalunya Central.Manresa, governada els darrers tres anys pel republicàgràcies a un pacte amb, és un bastió important per als partits que volen fer-se forts al territori, fora de l'àrea metropolitana. A més, els projectes que té engegats de cara als propers anys preveuen un augment de la rellevància de Manresa a nivell de país.La trencadissa que ha viscut aquest darrer mandat l', que a la capital del Bages es traduirà amb la presentació de, posarà en safata a ERC un triomf més ampli que a les eleccions de 2019, quan va ser la llista més votada perDarrere seu caldrà veure com Junts ies reparteixen l'herència de l'exalcalde, que ha anunciat que no farà suport a cap llista, com influirà el relleu al capdavant delo la repetició d'alcaldable ai què podrà manteniren la seva crisi general.L'alcalde Marc Aloy, que es va presentar com a candidat a la reelecció en un acte massiu amb la presència del president Pere Aragonès , es presenta com aper segona vegada consecutiva després que el 2019 guanyés a Valentí Junyent per només 11 vots de diferència. Aquellva propiciar que els líders de les dues forces més votades es, però de forma asimètrica. Junyent va fer d'alcalde un any per completar un mandat ininterromput de 9 anys, i els darrers tres la vara va anar a mans del republicà. Els projectes impulsats durant aquest trienni, amb laal capdavant, i fet que Junts i PDECat presentin llistes separades, el fan virtual guanyador dels comicis de maig, tot i el temps que encara queda.L'exregidor d'Urbanisme de Manresa durant el primer mandat de Valentí Junyent, de 2011 a 2015,, serà el candidat a l'alcaldia que presenta Junts a Manresa. Bacardit es presentarà amb una, però es troba amb la contradicció de fertenint regidors al govern municipal actual. També tindrà el handicap d'encapçalar una candidatura que, oficialment, serà nova a la ciutat,s. L'actual grup municipal de Junts a l'Ajuntament és, en realitat, del, que usava aquesta marca quatre anys enrere, i que presentarà llista pròpia camuflada com a Impulsem.ha rebut un suport del PDECat localper fer llista i fer discurs propi amb la candidatura Impulsem, i és l'altra opció que té l'de la ciutat a les eleccions de maig. Amb un ideari-en aquest sentit, igual que el candidat de Junts-, ha prioritzat elen les seves intervencions públiques. Jugarà amb el desavantatge d'estrenar nom, però amb l'alliberament burocràtic d'heretar els drets del PDECat, tot i que els ho haurà de tornar amb la. L'últim alcalde d'aquest espai, Valentí Junyent,tant de la candidatura d'Impulsem com de la de Junts. va entrar de regidor del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Manresa en substitució de l'històric Felip González ara fa un any per preparar la seva candidatura a alcaldable del partit de cara a lesd'aquest mes de maig. Vinculat al partit des de sempre, Valentí no havia ocupat mai un càrrec de responsabilitat institucional i s'ha estrenat al ple de la ciutat amb unes intervencions on s'han caracteritzat per la seva. Respecte de González, candidat en els últims tres comicis,, però aquesta mateixa novetat també el pot fer pecar d', més en una opció que vol transmetre solvència al votant.Els anticapitalistes de Fem Manresa repeteixen candidata amb la figura de, segons ja van anunciar. A diferència de la contesa de 2019, Fem Manresa ha perdut pel camí el suport d', i laaclapara tot el protagonisme de la marca, amb els independents que s'hi puguin afegir. Després de ser tercera força municipal el 2015, quatre anys més tard es va veure novament superada pel PSC.repetirà com a alcaldable de Ciutadans a l'Ajuntament de Manresa després que fa dos mandats agafés el relleu d', que va desaparèixer del panorama local pocs mesos d'haver-hi entrat per fer de diputat al Parlament. La formació espanyolista haurà de fer campanya amb laa tot l'Estat. A més, fa pocs mesos, el segon regidor dels taronges a l'Ajuntament,, sortia del grup, però mantenia l'acta, per desavinences amb el seu portaveu.torna a ser l'elegida pelsper encapçalar la llista a Manresa. A diferència de les dues darreres convocatòries, en aquesta ocasió la coalició ha aconseguit convèncer tot el seu entorni intentar tornar a entrar a l'Ajuntament. El 2015,, una llista de simpatitzants deque es va presentar amb l'aval de, va aconseguir un regidor en detriment d'. El 2019, Querol encapçalava la candidatura dels comuns, peròva presentar-se amb una altra llista., a més, va fer suport a Fem Manresa. El resultat és que cap dels tres partits no va entrar a l'Ajuntament.Elrecupera un cognom il·lustre de la seva memòria col·lectiva per intentar tornar a l'Ajuntament de Manresa després que en el 2015 i en el 2019 no només no aconseguís representació, sinó que va arribar a tenir uns, germà de l'últim regidor popular a Manresa i del que hi ha estat més anys -20- després del franquisme,, encapçalarà la llista per a les eleccions de maig. Josep Lluís Javaloyes ha estat regidor del PP adel 2011 al 2019, però en els últims comicis en va quedar fora. Les seves opcions, més enllà del candidat, passaran pel paper que pugui fer Ciutadans i Vox.A Manresa, elha confirmat que es presentarà ambde cap de llista, iencara no ha fet cap anunci, però és previsible que es presenti, tal i com va fer el 2019, quan va ser la força menys votada de les que hi van concórrer.Aquests van ser els resultats de lesa Manresa, amb una participació del 62% de l'electorat que va escollir els 25 regidors: