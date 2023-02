La comunitat xinesa porta a Manresa la celebració del seu Any Nou amb el Festival de la Llanterna

Ladeva tornar a mostrar a la ciutat la seva tradició més vistosa amb la celebració del, una dotzena llarga d'espectacles i demostracions, que van executar diumenge al migdia a la plaça Sant Domènec per commemorar l'entrada a l', que oficialment va ser el passat 22 de gener i està dedicat al conill.L', lai l'han tornat a portar les seves tradicions més vistoses al centre de la ciutat, en un acte que s'ha repetiten diferents emplaçaments, excepte durant la pandèmia.La comunitat xinesa, que compta amb, va portar a l'escenari recitals de poesia, danses tradicionals, demostració d'arts marcials o actes infantils, davant la curiositat del públic que s'hi va aplegar i dels vianants que passaven per la plaça Sant Domènec.La benvinguda a l'acte van anar a càrrec de la vicecònsol del consolat xinès a Barcelona,, i del regidor de Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Manresa,, que van pintar els ulls d'un drac per donar el tret de sortida al nou any i van dirigir unes paraules als assistents. També va prendre la paraula, presidenta de l'Associació Centre Cultural Xinès, i els representants de les altres dues entitats convocants.