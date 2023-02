La Rampinya es mobilitza per aturar l'ampliació de la pedrera a tocar del barri sallentí

Amb el clam "La Plana no es toca", la plataforma veïnalha aplegat un centenar de sallentins en una marxa per copsar in-situ la realitat de la zona amenaçada per l'activitat extractiva . Segons expliquen, la modificació delque tramita l'"obre la porta a una possible ampliació de l'espai de laa la Plana, un paratge natural que limita amb el"., portaveu dels veïns, ha explicat que "la zona deés un lloc que ha fet de punt de trobada per activitats socials i agràries des de fa dècades", i ha afegit que el canvi urbanístic respon als, mentre que "la Rampinya, un barri castigat històricament, no mereix que es trinxi més zona forestal ni agrícola".Una altra veïna de la Rampinya, la Dolors, ha recordat que fa més de 60 anys passaven les tardes a la Plana. I "en dies assenyalats com elera on ens trobàvem tot el barri per fer la celebració". També ha posat de manifest que havia servit d'dels pagesos del voltant. El Ramon, un altre veí del barri, ha lamentat que "la voluntat de l'empresa per seguirposi en perill un dels pocs espais naturals que ens queden a la Rampinya".La plataforma veïnal ha reclamat a l'Ajuntament queque amenaça la Plana. "De moment tot continua endavant, no hi ha hagut cap novetat i no s'ha parat el procés", ha explicat Iborra, que ha anunciat que aquesta és la primera de les mobilitzacions i que "els propers mesosper protegir la Plana".La reordenació urbanística de la pedrera Busquets es va iniciar amb l'aprovació inicial de la modificació del POUM. Ara, després de laen què més de 600 veïns de Sallent s'hi han oposat, el govern de Sallent ha de respondre si les accepta o no i si avança amb l'expedient cap a l'