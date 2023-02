El CE Manresa domina el partit però no pot superar la SD Formentera (1‑1)

Elha realitzat aquest diumenge un partit molt complet contra un rival directe com la, en què l'únic que ha faltat ha estat tenir més encert de cara a la porteria rival. L'1-1 definitiu no ha fet justícia al joc d'un i altre equip sobre el, però manté els homes dea un punt de les places de play-off i a la mateixa distància dels perseguidors.El CE Manresa ha saltat al camp del congost ambque la SD Formentera que ja, des de l'inici, hai ha cedit la titularitat de la pilota als jugadors locals. A l'onze manresà tornava a entrardesprés de la lesió que va patir a Terol, i entre els convocats també hi havia, lesionat en el mateix partit i que ha jugat la darrera mitja hora.Al minut 8,donava el primer avís a la porteria visitant amb un xut des de la frontal que aturava. Els blanc-i-vermells han començat jugant molt més alliberats que ens darrers partits, i sobre el terreny de joc. Tot i així, costava que la pilota arribés a les posicions del davant amb facilitat.Poc abans de la mitja hora de joc, Marc Martínez s'ha ressentit de la lesió. S'ha assegut a la gespa i ha fet gestos cap a la banqueta demanant el canvi. Ha entrat. El joc de l'equip no se n'ha ressentit, i tot i que l'atac local no era molt incisiu en els metres finals, a la grada semblava que. No ha estat, però, abans del descans, tot i que poc abans, una centrada mossegada no ha trobat rematador quan la pilota es passejava a un metre de gol.La segona part ha començat igual que la primera, però amb més encert. Al minut 3ha rematat impecable de cap a la xarxa una centrada dedes de la dreta. Semblava que el més difícil ja estava fet, però laque ha fet l'equip després de marcar ha propiciat que, en una jugada aïllada,rematés de cap sobre la línia de gol una centrada al segon pal per restablir l'empat al marcador.Era el minut 52 i encara quedaven molts minuts per acabar el partit. L'impacte de l'empat ha durat pocs segons. Els de Ferran Costa han tornat a posar-se lai han continuat emportant-se la majoria de les pilotes dividides i a triangular bé en tres quartes parts del camp. Al minut 66,, que jugava a l'eix central sense-sancionat per vermella a Santa Eulària des Riu- ha abandonat el terreny de joc lesionat i ha entratAl 73 Jaume Pascual tornava a intentar-ho de cap, però en aquesta ocasió Santiago enviava a córner. Al minut 85xutava arran de pal una falta a la frontal que el porter visitant. Si el domini del CE Manresa ha estat clar durant tot el partit, en els darrers minuts ha estat. Tot i així, i tot i quatre minuts d'afegit, el gol no ha arribat i els homes de Costa han hagut de conformar-se amb l'empat.Un total de 608 espectadors han entrat al Congost en el que és lade la temporada a la lliga. Dissabte que ve, el CE Manresa es desplaça alon jugarà a partir de les 5 de la tarda contra l', que aquest diumenge ha guanyat 0-2 al camp del Mallorca B.