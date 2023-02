L'Egiba completa una gran segona jornada de la Lliga Iberdrola i ja és matemàticament finalista

Ambque tornava a la competició després de la lesió que va patir al Mundial, i amb un equip jove degut a baixes importants per lesions i grips, l'ha completat aquest dissabte auna molt destacable actuació a la segona jornada de lade gimnàstica artística per a clubs, i s'ha assegurat matemàticament la presència a la gran final que, a falta de confirmació oficial, es disputarà a, feu de Lorena Medina i deL'Egiba ha finalitzat la jornada segon, darrere del, que ha tingut una actuació més coral. Tot i així, a nivell individual, les gimnastes del club manresà han fet un excel·lent campionat, sobretot, que s'ha imposat a salt, paral·leles i terra, i no ha obtingut una millor puntuació general perquè no ha pres part en el concurs de barra. La barra, precisament, ha estat guanyada per la reapareguda, que només ha disputat aquest aparell. A la individual general,ha estat segona, amb una competició molt regular.Amb aquesta nova classificació per a la final a quatre de la Lliga Iberdrola, el club manresà consolida la sevade la gimnàstica artística estatal, fins i tot abans de disputar-se la tercera i última jornada.