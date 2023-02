Dimarts engegarà l'onzena edició del LlumCat

Eldeorganitza l'onzena edició del, el concurs sobre el coneixement de la història i la tradició de lade Manresa. El certamen està pensat perquè els participants treballin d'una manera lúdica la història de la Festa de la Llum de Manresa i la, ja que a partir dels llocs web proposats s'obté la informació necessària per respondre les preguntes plantejades.L'activitat està adreçada tant als alumnes del CNL Montserrat com a la població en general. S'hi pot concursar des del 7 fins al 24 de febrer, a través d'Internet o en lamitjançant la butlleta que es pot recollir al CNL Montserrat, situat al número 68 del passeig Pere III de Manresa.Enguany s'han de respondre correctamenti s'opta acom ara:per a dues persones a la basílica de la Seu (Amics de la Seu)- Un val deals establiments Manresa+comerç- Elde de la Séquia (Parc de la Séquia)- Una visita ali un àpat per a dues persones al restaurant(Consell Comarcal del Bages i Bages Turisme)- Un val per a un servei de fisioteràpia a lade la Fundació Universitària del Bages (UManresa-FUB)- Una subscripció anual a la revista- Unaper Catalunya (Fent País Cooperativa)- ElManresa: on l'aigua és el camí (Parc de la Séquia)- Visita guiada per a dues persones al- Dues invitacions per a una(Parc de la Séquia)- Un val de regal per alEl misteri del carrer del Balç (Manresa Turisme)