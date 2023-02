Ambient de gala a la vetllada popular de combats a l'Anònima

L'esport com a eina d'alliberament popular

deha viscut aquest dissabte una gran vetllada popular de combats amb nou enfrontaments deon ha regnat l'esportivitat amb un, que ha omplert amb cadires i a peu dret els laterals del, a l'interior de la nau central.En la que és, segurament, la primeraautoorganitzat, els contendents escalfaven, estiraven i es concentraven al de la nau central, mentre que en el, situat al centre i envoltat de cadires, els combats de les diferents disciplines s'anaven disputant entre elsd'un públic que ha donat suport a la fòrmula responent abundosament a la crida delamb la col·laboració d'Per esponjar els combats, a més, hi ha hagut l'actuació bastonera de, una mostra de commercial dance a càrrec dei un concert de rap de. Durant tota la vetllada també hi ha hagut servei de barra i de bikinis.Abans de començar la vetllada, els organitzadors han reivindicat l'en contraposició al model actual "basat en la competitivitat, en el mercat, i en models que sovint beuen del patriarcat".El Club Esportiu Popular de Manresa va néixer l'abril passat per dotar la ciutat d'espais on els joves puguin autoorganitzar-se també en l'esport, com a motor de, "lluny del rols que a vegades se li atorguen, com l'individualisme, la hipercompetitivitat, l'esteticisme o els rols patriarcals", segons han explicat.A banda, el club ha denunciat laa Manresa on poder practicar esport de forma autoorganitzada. Per això, el passat estiu, membres del Club Esportiu Popular i d'Arran, amb altres col·lectius, van alliberar la Pista Castell i van portar una moció per debatre en el ple de l'Ajuntament de Manresa.