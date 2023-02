El Covisa Manresa mereix més premi contra un potent Ibiza Gasifred (3-5)

L'continua amb la seva bona ratxa com a visitant i ha demostrat alles seves opcions de jugar el play off després d'imposar-se al3-5. El conjunt balear ha tingut una gran sortida amb uns. Tant és així que s'han avançat amb dos gols. La resposta manresana ha arribat amb una gran acció. Diagonal llarga desobreque envía l'esfèrica a l'escaire de l'internacional serbiAmb aquest resultat s'ha arribat al descans. Abans però, unano ha estat xiulada per la parella arbitral com a. A més, amb els balears amb cinc faltes acomulatives, Lavado ha enviat un doble penal al pal del portal visitant. Després,, la segona molt clara, no han estat xiulades pel àrbitres del partit i aquest fet ha castigat l'equip del Pujolet.A la segona part, els dehan mantingut el bon joc realitzat a la segona fase del primer temps. Als sis minuts, en una acció de contracop, els eivissencs han fet el tercer quan els manresans estaven gaudint de lesEn una bona pressió,ha fet el segon dels de casa i tornava a deixar el partit altre cop ben obert amb només un gol de diferència. Eld'un moment a l'altre i només ho ha evitat el porter visitant i el poc encert ofensiu dels blanc-i-vermells.En comptes d'això, el porter serbi en posició avançada ha fet una passada aque ha fet el quart. L'equip manresà no ha abaixat els braços i un xut deha topat amb un jugador visitant que a propia porta ha transformat el tercer gol local.Amb constants ocasions dels manresans i en, una acció personal deha decidit el partit amb el cinquè i definitiu gol.per part local en els últims instants sense conseqüències en el resultat.El proper cap de setmana, jornada sense competició amb motiu de la Copa d'Espanya que es celebra a Granada amb els vuit millors equips de Primera Divisió.