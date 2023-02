La Salle aconsegueix una important victòria a Mollerussa (67-70)

La Salle pateix a última hora en un partit que ha dominat

L'Espanyol cus a triples el CB Vilatorrada

Més bàsquet

Sort diversa per als equips bagencs de lamasculina deaquest dissabte, a l'espera del matx que enfrontarà elal, aquest diumenge a la capital vallesana.ha aconseguit una important i patida victòria a la pista del, 67-70, mentre que elha estat clarament superat per la, 63-82.Amb aquests resultats, La Salle es posa amb balanç positiu, 8 victòries i 7 derrotes, i el CB Vilatorrada s'acosta a la, amb 6 victòries i 9 derrotes, després d'acumular tres derrotes en els tres últims partits.La Salle ha hagut de patir per endur-se un partit que ha dominat a partir del 24-24 que assenyalava el marcador a mig segon quart. A partir d'aquí, els manresansfins arribar a la mitja part amb 10 punts de marge, 31-41.El tercer quart ha continuat amb la mateixa dinàmica, tot i que els localsi han arribat a posar-se a 2 punts, 47-49 al minut 6, després d'un parcial de 7-0. La resposta de la Salle ha estat inapelable i, 49-60 a menys d'un minut per finalitzar el quart, que ha acabat 53-60.El quart definitiu ha començat amb. El primer bàsquet local ha arribat de seguida, però després tots dos equips s'han passat més de tres minuts sense anotar. Ho ha fet el localamb dos tirs lliures i un triple per posar l'empat a 60 al marcador. Havien passat més de 5 minuts i. Després d'un altre empat a 62, però, la Sallei ha obert, de nou petites diferències, 62-66 i 64-69 dins l'últim minut. Treviño ha tornat a aparèixer des de la línia de 3, però els visitants no han deixat escapar la victòria 67-70.Per part manresanaha fet 18 punts, mentre quen'ha anotat 11. El proper dissabte a 3/4 de 6 de la tarda, La Salle rebrà elElno ha tingut opcions en el partit que l'ha enfrontat a la SD Espanyol aquest dissabte a Sant Joan. Un percentatge dels pericos del, amb 15 cistelles de 32 intents, han fet molt difícil donar resposta.Després del 2-0 inicial, la SD Espanyol ha dominat el partit a, amb excepció d'una curta reacció local al segon quart que els ha posat, momentàniament,per un punt, 29-28 als 4 minuts. Fora d'això, els triples visitants han anat caient un rere l'altre sense manera de donar-los rèplica.Així, després d'arribar al final del tercer quart 47-65, un triple denomés començar el període definitiu donava als blanc-i-blaus la, 47-68, encara amb tot el període per jugar. Administrant la renda, el partit ha finalitzat 63-82.Per part local,ha estat el màxim anotador, amb 18 punts i darrere seuamb 11. El proper partit del CB Vilatorrada serà diumenge a 2/4 de 8 del vespre a la pista del líder