El CB Navàs Viscola té opcions fins a l'últim quart a Granollers (73‑60)

Elha perdut aun partit contra un rival directe, 73-60, i veu, per primera vegada aquesta lliga, com el seui passa a engroixir la. Elha fet molt difícil que els manresans donessin rèplica a les cistelles locals, tot i que al darrer quart han tingut les seves opcions.El CB Navàs Víscola saltava a pista ambi posava un 3-7 en el marcador abans de completar-se els 3 primers minuts de joc. Aquest, però, seria el seuen tot el partit. Dos triples seguits decapgiraven el marcador per posar-lo 9-7, i a partir d'aquí els vallesans ja no deixarien que els bagencs els passessin.Així, el primer quart es tancava amb 15-10 al marcador. A l'inici del segon quart, els visitants aconseguien posar-se a 3 punts, 17-14 al minut 2, però els granollerins responien posant el 23-14, i malgrat els esforços navassencs per acostar-se, laja era de 10 punts, 32-22.Al tercer quart, elha aconseguit arribar als 15 punts de diferència en dues ocasions, però els bagencs han pogut mantenir la compostura per encarar a l'últim quart amb opcions, 55-45.Unes opcions que semblaven confirmar-se quan el CB Navàs ha fet un, per posar el 57-56 al marcador a falta de poc més de 4 minuts. L'estira i arronsa s'ha mantingut en aquests minuts. A falta d'un minut i mig, un triple d'posava el 64-57. El triple era respost amb un altre triple, de, per tornar-se a acostar, 64-60. Lesde l'últim minut, però, han permès als locals fer la diferència insalvable, i un triple dea la darrera jugada ha deixat el 73-60 definitiu en el marcador.Per part navassenca,ha estat el jugador més valuós amb 14 punts i 12 rebots, seguit deamb 8 punts i 9 rebots.ha fet 16 punts, i, 13. A la propera jornada, El CB Navàs rebrà el, dissabte a 2/4 de 8 del vespre.