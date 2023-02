El CN Manresa guanya a Olot i s'assegura virtualment el primer lloc (9‑11)

Elha aconseguit aquest dissabte una important victòria a la piscina del, el segon classificat, que té la doble virtut d'aconseguir unade punts ali la de continuar convertint cada partit en triomf.inaugurava el marcador, posant per davant als bagencs, per empatar els garrotxins de pena màxima. Les defenses es mostraven fermes i malgrat disposar de tres superioritats cada equip, cap d'elles va convertir-se en gol.Al segon quart els davanters van afinar la punteria i tancaven un parcial de 3-5 per als manresans., de pena màxima, tornava a posar per davant als de, que, després de l'empat a dos dels olotins, s'escapaven fins a 2-5, amb anotacions de. Els amfitrions reduïen a 3-5, i a 4-6, després del gol de Fernàndez.Després del canvi de camp, va ser un fer la goma constant, amb els manresans sempre per davant, per escapar, de nou, de tres gols fins al 6-9, amb que s'entraria al darrer període. Els gols del CN Manresa en aquest quart van ser anotats per Fernàndez,i Mayol.Tot s'encarava favorablement als interessos dels del. El 6-10 de, encara ho posava més difícil per als locals, que no defalliren ni quan Fernàndez anotava el 7-11, per apurar fins al 9-11 definitiu.