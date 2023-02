Una mala segona part condemna el Manresa CBF contra el líder Càmping Bianya Roser (50-65)

Més bàsquet

Una mala segona part ha condemnat elen el partit de màxima rivalitat contra el líder,, amb qui només el separava una victòria, i ha perdut 50-65. Les manresanes hanfins a la mitja part, malgrat que s'ha tancat amb empat a 32, però a la represa les barcelonines s'han escapat aprofitant que les locals només anotaven 18 punts en els darrers dos quarts.El partit començava molt bé per a les manresanes, amb un, i les visitants que no estaven fines de cara a cistella. De fet, el primer punt de les líders arribava passats els 5 minuts i mig de partit, i era amb un. L'única dada negativa d'aquests primers instants de partit ha estat que les manresanes han arribat de seguida a bonus i això ha permès a les barcelonines entrar en el partit a base de. La primerade les visitants ha arribat quan pràcticament s'havien jugat 6 minuts. A partir d'aquí, però, les jugadores del Càmping Bianya Roser han comançat a estar més encertades fins que han recuperat els 9 punts i s'han posat per davant, 13-14, per tancar el primer quart., amb un triple, ho arreglava només començar el segon quart. El Manresa CBF començava aquest període com havia començat el partit, tot i que les visitants, en aquest cas, també anotaven. Tot i així, l'encert en els tirs de camp, triples inclosos, feia que les locals tornessin a, 27-18 al minut 5 d'aquest període. Les visitants, però, no tiraven la tovallola,, i es posaven per davant, 30-32 a pocs segons per acabar. Una cistella local posava les taules abans d'anar a vestidors.Tornant, Júlia iposaven el 37-34 en el marcador en el que seria l'últim avantatge local. A partir d'aquí, un parcial de 0-12, 37-46 al minut 5. El Manresa CBF responia i posava el 42-46 un minut més tard, però les barcelonines tornaven ai endosaven un parcial de 0-8, que deixava el marcador en 42-54 a falta del darrer quart.Per acabar de perdre qualsevol opció de remuntada, les jugadores manresanesdel darrer quart. Les visitants gairebé tampoc, 4 punts, però el temps corria i, 42-58 al minut 3. Amb tot decidit, els darrers minuts només han servit per determinar el marcador final de 50-65.Pel Manresa CBF, Júlia ha estat la màxima anotadora amb 13 punts, secundada per Jana, amb 12. Les manresanes mantenen la segona posició a la, amb un balanç de 12 victòries i 3 derrotes. El proper diumenge a les 6 de la tarda jugaran a la pista del