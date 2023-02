Pedro Martínez insisteix en que cal perseverar

Carles Duran queda content i es mostra agraït amb Birgander

ha començat la seva intervenció davant els mitjans lamentant la manca d'encert del seu equip durant algunes fases del partit contra el. "Ens ha faltar una mica més de ficar", ha comentat l'entrenador del, que no ha quedat descontent amb la defensa que ha fet el seu equip. Tot i reconèixer que la derrota allunya el Baxi Manresa de l'objectiu de la permanència, no els queda altra solució que "perseverar".Un dels moments claus ha estat l'quan el Joventut s'ha mostrat més encertat des de la línia de tirs lliures i ha agafat una renda superior als deu punts. Els bons moments viscuts al final del tercer quart i començaments del darrer no han estat suficients. Per això, un cop consumada la derrota Martínez ha valorat que "i mirar què podem fer amb les negatives".El tècnic ha valorat la seva eliminació. Les dues tècniques han vingut perquan Martínez havia demanat un temps mort i no li han concedit. Primer ha rebut una tècnica i la insistència ha causat la segona i la exclusió.El tècnic local,, s'ha mostrat satisfet d'aconseguir una victòria davant "un equip que lluita els quaranta minuts". Com també s'ha alegrat que "el meu equip ha fet la feina els quaranta minuts". Duran ha volgut personalitzar les felicitacions en, que només quatre hores abans del partit ha estat pare i ha estat present aper ajudar el seu equip.