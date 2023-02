El Baxi Manresa aguanta fins el tram final però cedeix a Badalona (73‑65)

Derrota amb la cara alta deldavant ela Badalona. Els bagencs han combinat bons moments amb altres en què els ha costat molt més. La millor notícia ha estat que els jugadors bagencs no s'han deixat anar en cap moment quan més complicat tenien el partit. Fins al tram final,. Una altra bona notícia ha estat la participació de. El de Sierra Leone ha jugat 25 minuts i ha aportat presència en defensa. Però tot això és poc consol quan l'equip manresà ha sumat la. Una vegada més, els tirs lliures han estat molt desigualats. El Joventut ha tirat 29 tirs lliures i els manresans només 10.El Baxi Manresa ha sortit amb. El Joventut ho ha fet amb Guillem Vives, Kyle Guy, Joel Parra, Henry Helleson i Simon Birgander. Robinson ha començat bé en atac. Els dos primers tirs han trobat cistella. Elleson ha estat l'encarregat de sumar els tres primers punts al cantó badaloní. No ha estat l'únic triple del nord-americà. Poc després n'ha sumat un altre amb una cistella que ha intercalat Parra (8-4, minut 3). Harding ha trencat el parcial. Però la sensacions eren millors al. El Joventut també estava més encertat a l'hora de demanar la revisió de les jugades. Mentretenia raó al demanar la revisió d'una jugada,no tenia el mateix encert. En canvi, Harding sí que seguia encertat de cara a cistella. L'escorta era l'únic que seguia en pista del quintet inicial i ho aprofitava per engreixar el seu compte particular. El Baxi Manresa ha aconseguit empatar a 16 després d'una cistella de. Quatre punts seguits d'Andrés Feliz han fixat el 20-16 que reflectia el marcador a l'acabar el primer quart.Olumuyiwa i Robinson han aconseguit empatar a 20. Després d'un intercanvi de cistelles entre Ante Tomic iha tornat a situar al davant el Baxi Manresa (20-22, minut 13). Els bagencs no s'han aturat i no deixaven jugar amb comoditat el Joventut. Els locals perdien pilotes i també perdien la batalla del rebot. Els de Pedro Martínez han assolit. La màxima de qualsevol dels dos equips fins aquell moment. El Joventut es mostrava molt erràtic des del tir lliure. I el Baxi Manresa errava des de la. Això els ha impedit obrir més forat. Poc a poc, la renda del Baxi Manresa s'ha anat diluint. Parra completava un parcial de 7-0 per posar els seus novament al davant. Tomic ha anotat els darrers punts de la primera part i ha deixat la mateixa distància que hi havia entre els dos equips al final dels primers deu minuts (31-27, descans).La mala dinàmica dels bagencs ha continuat als compassos inicials de la segona part. Quatre tirs lliures de Vivesque tenien al seu favor els verd-i-negres. Badio ha trencat la sequera. Però el Joventut començava a sentir-se força còmode. A més, el Baxi Manresa ha entrat almolt aviat. Això provocava una gran diferència en els tirs lliures llançats. El Joventut ho ha sabut aprofitar per ampliar el seu avantatge i situar-lo(49-38, minut 28). Eldemanat per Martínez ha permès un parcial de 0-4 que podia alimentar esperances per als manresans. L'empenta de Vaulet ha permès al seu equip arribar amb opcions al quart definitiu (52-44, minut 30).L'argentí ha seguit sumant ja al darrer període, Pérez també s'ha afegit a la reacció del Baxi Manresa. Harding no ha fallat des del tir lliure. El conjunt bagenc es posavaamb gairebé nou minuts per jugar (52-51). El Joventut ha sabut mantenir-se al capdavant però amb l'equip bagenc enganxat al clatell. Unaha fet consumir un altre temps mort a Martínez (61-55, minut 35). No ha servit per capgirar la situació. La remuntada començava a semblar ja una missió impossible. I més quan el Baxi Manresa ha hagut de jugar els darrers minuts sense el seu entrenador. Pedro Martínez ha estaten rebreha dirigit els darrers instants del partit. Tot i no baixar els braços i buscar que la derrota fos el més petita possible els bagencs no han pogut redreçar el resultat. 73-65 perIncidències: Jordi Aliaga, Luis Miguel Castillo i Iyán González han xiulat el partit. Han eliminat Pedro Martínez amb dues tècniques. Juan Pablo Vaulet ha jugat el seu partit número cent amb la samarreta del Baxi Manresa.