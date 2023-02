Caminada a la Plana de Sallent per conscienciar sobre el seu valor paisatgístic i social

La plataformadeorganitzarà aquest diumenge unafins a la zona afectada per la possible requalificació urbanística a tocar del barri de la Rampinya per crear consciència entre els veïns del municipi i els seus visitants.L'excursió sortirà a les 11 del matí des delal barri de la Rampinya i anirà fins a la zona afectada pujant el turó fins a. Es tracta d'una excursió curta, d'uns 30 minuts.Al voltant de la 1 del migdia, un cop a la Plana, s'hi farà un, es donarà a conèixer el problema i es convidarà els participants a donar suport a laper salvar aquest paratge pel seu valor paisatgístic, ecològic i social, ja que molts veïns s'hi escapen a passejar. El preu col·laboratiu del vermut serà de 5 euros.