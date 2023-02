Carnestoltes 2023 al Bages i el Moianès: dates, rues i activitats

Carnaval de Sallent: rues i activitats programades

Un any més tornen les celebracions del, osegons el lloc, als municipis de tot el país amb les seves, les sevesi els seus, i els municipis deli delno s'escapen de la tradicional festa de la carn abans de la quarantena prèvia a laA les nostres comarques,són, segurament, els principals bastions de la festa, però en molts altres municipis es desferma la, tant amb activitats per a adults, sovint pujades de to, com amb convocatòries més familiars. I tot plegat en un anyElés el de més anomenada, el que convoca més visitants i el que té un programa més extens de la comarca, amb el. El seu programa s'allargarà del 16 al 22 de febrer, i tindrà com a acte més popular la rua de dissabte, que enguany aplegarà una, i el més familiar serà el, que enguany s'ha traslladat al dilluns. Sallent, però, té un carnaval molt més intens, amb concerts i moltes més activitats. els detalls es poden consultar en aquest enllaç Avinyó celebra el su Carnestoltes més tard, el cap de setmana del 24 al 26 de febrer, amb una programació centrada sobretot en, enterrament de la sardina i el Sopar de Carnestoltes. Elposa tota la carn a la nit. Divendres amb, dissabte amb, i diumenge amb l'enterrament de la sardina. A banda, dissabte al vespre hi haurà ela la Sala Polivalent. Aquí hi ha més informació per aconseguir-ne els tiquets.Enguanyha fet una important aposta pel seu Carnestoltes amb un programa que s'allargarà tres dies, del 17 al 19 de febrer. La festa començarà divendres ambamb xaranga i fi de festa a Cal Llobet.Dissabte serà l'hora de la rua i el ball del, amb disfresses, botifarrada, música ija a la matinada. Diumenge, el programa es tancarà amb elque inclourà rua de disfresses i espectacle familiar a Cal Llobet. Tots els detalls i horaris es poden consultar en aquest enllaç és, possiblement, una de les ciutats menys carnavaleres del país. Malgrat això, fa un grapat d'anys que celebra unaamb la participació de totes les escoles que aplega un munt de gent. Enguany, la rua infantil del Carnestoltes de Manresa coincideix de ple amb la programació de la Festa de la Llum , el diumenge 19 de febrer. A partir de les 11 del matí des de la plana de l'Om, la rua desfilarà pel passeig Pere III fins a Crist Rei i pujarà pel carrer Àngel Guimerà fins a al de Carrasco i Formiguera, per fer la festa final a la plaça de les Oques.divideix el seu Carnestoltes en dos dissabtes, el del 18 de febrer i el del 25. El primer dissabte celebra el Carnestoltes Infantil i laa partir de les 5 de la tarda, amb una rua que sortirà de la plaça Major i acabarà a l'Espai Cultural Les Faixes, on es portarà a terme la Festa de Disfresses. El següent dissabte serà el torn de la rua i, amb la concentració dea la plaça Catalunya i la rua que començarà a 2/4 de 7 de la tarda pel carrer Nazari Alibés. A les 11 de la nit se celebrarà laamb Dj Farrist a l'esplanada del Parc Municipal.En la proximitat del potent Carnaval de Solsona,ofereix un dens programa d'activitats en el seu Carnaval. El dissabte 11 de febrer celebra el seua partir de les 6 de la tarda amb, la xaranga amb disfresses que sortirà des de la plaça dels 100 Pisos i acabarà a la plaça Santa Eulàlia, on s'hi pronunciarà eli s'hi farà una. A 2/4 d'11 de la nit començarà elamb xaranga fins al Pavelló Municipal, on s'hi celebraran els concerts deEl divendres 17 de febrer serà el torn del, que començarà a 2/4 de 10 del matí des de cada escola fins a trobar-se a la plaça de la Fira on, a partir de 2/4 de 12 del migdia, hi haurà animació infantil.I el diumenge 19 de febrer se celebraran el Carnaval Infantil i el de la Gent gran. A les 11 del matí començarà la rua del Carnaval Infantil amenitzada per. Sortirà del passeig de la Fira i arribarà fins a la plaça de la Biblioteca, on s'hi farà animació infantil. A la tarda, el Casal Civil acollirà a partir de les 5 el concert-ball delamb el grupSant Joan de Vilatorrada celebrarà el seu Carnestoltes el dissabte 18 de febrer amb una rua de Carnestoltes que sortirà deli acabarà a la plaça Major. A les 4 de la tarda és l'hora de la, que començaran a desfilar mitja hora més tard.Navàs concentrarà el seu Carnestoltes Infantil i el seuel dissabte 25 de febrer. A 2/4 de 5 de la tarda, el Carnestoltes Infantil partirà des de la plaça de l'Ajuntament i s'estirarà cap al Pavelló Blau. Un cop allà es farà el, eli hi haurà animació infantil. El Carnestoltes Reganser començarà a les 10 de la nit amb xaranga i el mateix recorregut que l'infantil, des de la plaça de l’Ajuntament fins al Pavelló Blau, on s'hi celebrarà la Festa de disfresses amb