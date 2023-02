Sergio Rocafort guanya la 15a edició del premi Climent Muncunill Roca

L'artista nascut a Torrent (València),, amb l'obra 50 años atrás, és el guanyador de la quinzena edició delper a artistes joves. El certamen també ha guardonat amb un accèssit al caldenc(Caldes de Malavella), amb l'obra Silencios. La lectura del veredicte i lliurament de premis es va fer dijous al vespre a l'del, on fins al 18 de febrer es podrà visitar l'exposició de les obres presentades.L'acte d'estrena de la mostra va comptar amb la presència de l'alcalde de Manresa,; la regidora de Cultura,, i, en representació de la família de Climent Muncunill Roca, entre altres convidats. L'artista premiat, el valencià Sergio Rocafort, no va poder ser present a l'estrena de la mostra, però si que ho va fer el guanyador de l'accèssit, Albert Giménez.Aquest premi el convoca l'Ajuntament de Manresa, a través del, i la família Muncunill i Roca, amb la col·laboració de l', l'i elEl premi, que enguany ha rebut una quinzena obres d'artistes de Catalunya, País Valencià i País Basc, s'adreça amenors de 30 anys. És completament lliure pel que fa a les tècniques emprades sempre que l'obra sigui bidimensional i és obert a tothom sense cap restricció per procedència geogràfica. L'obra guanyadora entra a formar part del fons del Museu de Manresa. Des de la vuitena edició la convocatòria es fa cada dos anys i la dotació econòmica del premi són 2.400 euros per al guanyador i un accèssit de 1.200 euros.Eld'aquesta edició estava format Anna Cabiscol Muncunill (Família Muncunill Roca); Dolors Mas Rubio (Cercle Artístic de Manresa); Bernat Puig (a proposta de l'Ajuntament de Manresa – Museu, com a guanyador de la darrera edició); Montserrat Puchades Chacón (Associació per al Museu); Daniel Hernández Massegú (Escola d'Art de Manresa), i Francesc Vilà Noguera (Secretari).