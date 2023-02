Althaia podrà formar metges radiòlegs

La formació de professionals, una aposta estratègica

Lapodrà formar metges especialistes ena partir de l'any 2024. Elha aprovat l'acreditació d'una nova unitat docent, la de Radiodiagnòstic, que amplia a setze la xifra d'especialitats incloses en l'oferta deespecialitzada d'Althaia adreçada a. Aquest augment és resultat de l'aposta de la institució per formar professionals que s'incorporaran en el sistema de salut, fet que contribueix a pal·liar la. En moltes ocasions, un cop finalitzada la residència, els metges opten per desenvolupar la seva trajectòria professional a l'hospital en què s'han format.El fet que el Ministeri hagi acreditat aquesta nova unitat docent respon a un alt nivell de desenvolupament deld'Althaia i un reconeixement a la seva capacitat per. A partir de l'any vinent, la institució podrà oferir una plaça de metge resident de l'especialitat de Radiodiagnòstic, que s'afegirà a les 23 que té actualment.L'aposta d'Althaia a favor de la, que ve de lluny, s'ha intensificat en els últims anys preveient la falta generalitzada de metges. En els últims 5 anys s'ha incrementat en un 72% la xifra de residents propis. El treball en xarxa que porta a terme la institució en col·laboració amb diferentsi la Cerdanya, i també de Barcelona i l'àrea metropolitana, facilita que Althaia pugui augmentar el potencial docent.A data d'avui, i a l'espera de noves acreditacions, la capacitat docent d'Althaia per a l'any 2024 és de 24 places de setze especialitats diferents. En concret,, a més de Radiodiagnòstic. A banda, hi ha les places de lade la Catalunya Central de l'(ICS) que tenen Althaia com a hospital de referència.Actualment Althaia compta amb(62 residents propis i 48 de l'Institut Català de la Salut).La docència i la recerca són elements claus en el propòsit, la missió i la visió d'Althaia, així com en el. La formació de residents contribueix a instruir futurs professionals que s'incorporaran en el sistema de salut i també a retenir talent. A més, acollir residents reverteix en la millora de l'atenció als pacients en el sentit que comporta augmentar la formació i el professionalisme de tots els membres dels serveis implicats i. Per això se segueix treballant per ampliar l'oferta docent de la institució.Els principals avantatges de fer la residència a un hospital comde Manresa són que, a diferència d'altres hospitals més grans, els residents poden, treballar braç a braç amb ells i tenir una gran capacitat d'intervenció en el procés assistencial. Des d'Althaia es dedica als residents un tracte personalitzat, proper i accessible i se'ls dona facilitats per tirar endavant nous projectes de recerca. Tots aquests elements contribueixen a una millor formació.De fet, aquests són alguns dels aspectes que més destaquen els residents en les darreres enquestes de satisfacció realitzades pel. Els resultats mostren que Althaia està per sobre de la mitjana en diferents ítems avaluats, com per exemple l'aprenentatge global, l'acollida i la integració al centre, la supervisió en les rotacions i les guàrdies i la facilitat per fer formacions externes.