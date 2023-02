Fem Manresa es mostra crítica amb com es farà la internalització de la zona blava

s'ha mostrat satisfeta de la rebaixa de preus de la zona blava que ha anunciat aquest divendres el govern de la ciutat , com a primera mesura de la. Així, reiteren els arguments que els han portat a defensar "sempre" la municipalització dels serveis que l'Ajuntament té externalitzats: garantir un millor servei a la ciutadania, rebaixar els costos dels serveis i garantir millors condicions laborals per a les treballadores. En definitiva, que ladels serveis públics "és més transparent, més democràtica, universal i amb inequívoca vocació de servei públic".La formació defensa que la gestió directa de la zona blava permetrà la possibilitat d'adaptar-la a lesde la ciutat, que realment la zona blava tingui el sentit de rotació en l'estacionament del centre i no un sentit únicament recaptatori.Es mostren satisfets que amb aquest canvi la ciutat fa un pas més per deslliurar-se del "" a la ciutat de Manresa i es finalitzi, després de 18 anys, el contracte de la zona blava, que comportava una garantia a l'empresa del 50% de la recaptació.No obstant, des de la candidatura municipalista critiquen que a dia d'avui "només s'hagi previst el canvi de tarifes de la zona blava" i no s'hagi treballat en "tirar endavant amb la mateixa celeritat altres mesures que podrien millorar l'a la ciutat".Els anticapitalistes defensen la necessitat de repensar lesde pagament, per millorar la rotació de vehicles aparcats. Així doncs, insten a l'equip de govern a seguir treballant en aquesta direcció i "no quedar-se només amb mesures econòmiques". En aquest sentit, consideren que l'equip de govern ha volgut precipitar l'anunci fet avui "com a", degut a la coincidència del canvi de gestió de servei (el 26 de maig) amb les(el 28 de maig).D'altra banda, es mostren "preocupats" amb ladel servei, de la que s'encarregarà l'empresa municipal. Aquest fet suposa que ladels inspectors de zona blava "dependrà delde la província de Barcelona, que és el que té Fòrum". Critiquen les conseqüències laborals que aquest fet comportarà, ja que "és evident que el conveni de la construcció no és el mateix que el que tenen la resta de treballadors de l'Ajuntament, creantentre els treballadors públics", com ja va sentenciar la regidoraal ple d'octubre passat. Defensen que la gestió directa ha de comportar lapels treballadors que presten el servei, pel que insten al govern a prioritzar la garantia de millores de drets laborals.Al mateix temps, la formació es mostra molt crítica amb les paraules que ha expressat l'alcalde Marc Aloy en roda de premsa, quan ha afirmat que "la municipalització de la zona blava permetper poder prendre decisions sobre la gestió del servei". Fem Manresa recorda que "sempre han apostat per la necessitat de remunicipalitzar serveis" i que han fet "moltes propostes en aquest sentit", com per exemple internalitzar el "servei de neteja de les dependències municipals", i que "mai se'ls ha pres en consideració i fins i tot se'ls ha titllat d'ingenus".